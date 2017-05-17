قرار وزاري بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمغرة والعجمي

وزير الزراعة عبد المنعم البنا



الصاوي أحمد



قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، بمنطقتي المغرة بمطروح، والعجمي بالإسكندرية.



وأصدر البنا قرارا وزاريا حمل رقم 743 لسنة 2017، ينص على إزالة كل التعديات الواقعة على الأراضي الخاصة بالإصلاح الزراعي بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، نظرا لكونها مناطق تم التعدي عليها دون زراعتها.



كما أصدر القرار الوزاري رقم 744 بإزالة كل التعديات الواقعة على الأراضي الخاصة بمنطقة المغرة بمحافظة مطروح، وهي أيضا مناطق لم يتم استزراعها.



ونص القراران الوزاريان على الاستعانة بالجهات الأمنية في تنفيذ تلك الإزالات.



وأكد البنا أن ذلك يأتي في إطار تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، خاصة المساحات غير المستزرعة، حفاظا على هيبة الدولة، ولتأمين غذاء المصريين، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين كل أجهزة الدولة المعنية والقوات المسلحة المصرية، لتنفيذ تلك التكليفات، كذلك يجرى حاليا حصر كل المساحات والأراضي المتعدى عليها.