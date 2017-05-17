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بورصة وشركات
العربية للأسمنت تدعم رواد الأعمال بـ 1.2 مليون جنيه
الأربعاء 17 مايو 2017 01:47 م
العربية للأسمنت
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العربية للأسمنت
المرسى عزت
قال سيرخيو الكانتاريا الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، إن الشركة ادركت اهمية المسئولية المجتمعية لدعم المجتمع المحيط وتنمية رواد الاعمال، حيث قدمت دعما ماديا بلغ 1.2 مليون جنيه.
واضاف الكانتاريا في مؤتمر صحفي الآن، أن الشركة اطلقت الدورة الثانية من برنامج خليها سويسي للشركات الناشئة.
واشار الي ان نتائج المرحلة الاولي من برنامج خليها سويسي للشركات الناشئة شجعت العربية للاسمنت على اطلاق الدورة الثانية.
يذكر أن العربية للاسمنت تعمل فى السوق المصرية منذ عام 1997 وتنتج 5 ملايين طن سنويا تمثل 10% من إجمالى الإنتاج المحلى للأسمنت.
بورصة وشركات
العربية للاسمنت
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