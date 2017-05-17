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بورصة وشركات
سحر نصر تصدر قرارا بالقواعد الجديدة لانتخابات البورصة
الأربعاء 17 مايو 2017 01:46 م
البورصة 3
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البورصة 3
محمد عمران: تلقي طلبات الترشح .. 28 مايو
رجب عزالدين ومصطفى طلعت
أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قرار رقم 95 لسنة 2017 بشأن القواعد والإجراءت الجديدة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة.
وتضمن القرار عددا من التعديلات، أبرزها المادة 4، والتى جاء فيها: "تمثل الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بعضوين فى مجلس إدارتها على أن يكون أحدهما ممثلا للشركات المتوسطة والصغيرة المقيد لها أسهم بالبورصة، وفقا لتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الوارد فى القرار الجمهوري الصادر بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية ويكون الترشح والتصويت لاختيار ممثلى شركات كل مجموعة فى جدول مستقل.
من جهته، رحب الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، بهذا القرار، موضحاً أنه ستتم الدعوة رسميا لهذه الانتخابات من خلال النشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار اعتبارا من الغد على أن يتم تلقى طلبات الترشح اعتبارا من يوم 28 مايو 2017، على أن تعقد الانتخابات في 22 يونيو 2017 المقبل، أى قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى والمقررة بنهاية شهر يونيو من نفس العام.
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