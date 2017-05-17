مصر ترسل شحنة جديدة من المساعدات للصومال

مساعدات مصرية



بدور إبراهيم



أعطي الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية إلى الصومال.



وتحمل الطائرة دفعات جديدة من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية التي تم تدبيرها بالتعاون بين عدد من المؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة، وذلك انطلاقاً من الدور المصري الداعم للصومال الشقيق.