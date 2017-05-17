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سيـــاســة
برلمانية : المجالس القومية تتعرض للاغتيال بسبب تبعيتها للصحة
الأربعاء 17 مايو 2017 12:55 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
حذرت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، من أن المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان يتعرضان للاغتيال البطيء من خلال فرض تبعيتهما لوزارة الصحة، بالمخالفة للدستور الذى نص على أن المجالس القومية مستقلة بشكل تام، وكذلك من خلال تقزيم ميزانياتهما.
وأكدت النائبة أن المجلسين القومي للسكان والقومى للأمومة والطفولة يقومان على شأن أكثر القضايا الاجتماعية حساسية في مجتمعنا، وأنهما قدما في بداية عملهما نشاطات جادة وفعالة فيما يخص كل مجلس من قضايا، وأن تقليص دورهما سيؤدى إلى مزيد من الانهيار المجتمعى في قطاعات الطفولة والأمومة والسكان.
وأوضحت هجرس أنه رغم مرور 3 أعوام كاملة على إقرار الدستور في 2014، لكن نصوص الدستور بشأن المجالس القومية لم تطبق حتى الآن.
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