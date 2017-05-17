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سيـــاســة
العبد: سنحاسب المسؤولين عن إهمال المساجد الأثرية بالدرب الأحمر
الأربعاء 17 مايو 2017 12:52 م
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ياسمين فواز:
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الإهمال الشديد التي شهدت اللجنة في المساجد الأثرية بالدرب الأحمر لن يمر مرور الكرام وسنحاسب المسؤولين عن هذا التقصير، مضيفًا "هناك العديد من المساجد مغلقة منذ فترة زمنية طويلة ولم يتم اتخاذ أي خطوة فيها من اجل إعادة افتتحها.
وأوضح العبد في بيان اليوم الأربعاء، أن اللجنة الدينية ستعقد اجتماعا مشتركا بينها وبين وزير الأوقاف ووزير الأثار؛ لمناقشة من يتحمل مسؤولية غلق هذه المساجد وكيفية إعادة ترميمها وافتتاح مرة أخرى في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن العديد من أهالي الدرب الأحمر قدموا شكاوى كثيرة للجنة بسبب غلق المساجد الأثرية.
وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أن أجهزة شركة المقاولين العرب موجوده لترميم هذه المساجد ولكنها متوقفة عن العمل بسبب التضارب بين وزارة الأثار ووزارة الأوقاف، وهو ما يسبب ضرر واضح للمساجد الأثرية ويتطلب الوقوف بحزم ضد هذا الإهمال.
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