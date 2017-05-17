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ثقافة وفنون
الأعلى للإعلام يناقش ضوابط مسلسلات رمضان.. وخبراء: غير مجدية
الأربعاء 17 مايو 2017 12:34 م
ماسبيرو
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ماسبيرو
رحاب صبحي
يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه المغلق اليوم، ضمن مهام أخرى، الموقف من دراما رمضان، وطبيعة المحتوى الإعلامي في هذا الشهر الكريم.
وأوضح حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن من ضمن جدول أعمال المجلس هو وضع تصور لكيفية الرصد والمتابعة للمحتوى الإعلامى في الدراما الرمضانية، على أن يتم تطبيق معايير عامة ووضع ضوابط على الأعمال الرمضانية، وبحث كيفية إيقاف أو منع الأعمال التى تخرج على الأعراف والتقاليد، وذلك في إطار الضوابط والمعايير الإعلامية التى وضعها المجلس.
وتعليقا على هذا، أوضحت الناقدة ماجدة موريس أن طوال تاريخ التليفزيون كانت توضع ضوابط، ومنذ 2010 يضم التليفزيون لجانا متخصصة من النقاد لهذا الغرض، وهو أمر طبيعى لأن التليفزيون موجود فى كل بيت، لكن المشكلة هي أن شهر رمضان لم يتبق عليه غير 10 أيام، والكثير من الأعمال الدرامية انتهت بالفعل، لكن هذه الضوابط ستكون فعالة فى رمضان 2018.
وأكدت ضرورة الاستعانة بمتخصصين إلى جانب أعضاء المجلس، لتكون الضوابط غير مقيدة لحرية الإبداع.
وأضافت موريس أنه بالتأكيد كانت هناك أولويات أخرى كان يجب على المجلس أن يهتم بها، لكن المجلس اضطر لذلك بعد ما أثير من كلام حول المسلسلات، متابعة: "لكننا فى نفس الوقت لا نحتاج إلى التضييق على مبدعى المسلسلات الدرامية".
أما المخرجة إنعام محمد على، فأكدت أن رمضان على الأبواب وبالتالي فإن وضع هذه الضوابط الآن هو أمر غير مفيد، وكان يجب وضع هذه الضوابط منذ بداية تصوير المسلسلات.
ثقافة وفنون
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