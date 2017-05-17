سوديك تعتزم شراء أراض جديدة بـ600 مليون جنيه

سوديك

خالد بدر الدين:



أعلن ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، إن شركته تسعى لشراء أراض جديدة في شمال وغرب القاهرة في إطار مساعيها لشراء أراض بقيمة 600 مليون جنيه (نحو 33 مليون دولار).



وأكد شريف في مقابلة مع وكالة رويترز، أن شركته تعمل على أكثر من 10 مشروعات سكنية حاليا وتستهدف الانتهاء من إجراءات ضم 300 فدان غرب القاهرة للحيز العمراني هذا العام لإطلاق مشروع بناء فيلات عليها العام المقبل.



وقال شريف إن شركته استثمرت 445 مليون جنيه خلال الربع الأول من إجمالي استثمارات مستهدفة ثلاثة مليارات جنيه خلال هذا العام بلغت قيمة التعاقدات خلال الربع الأول 1.2 مليار جنيه من مستهدف مليار جنيه، وأنه لدينا 2.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول في الشركة في شكل أذون خزانة وسيولة منها 600 مليون جنيه مخصصة لشراء أراض.



وأضاف شريف تعمل حاليا على تنفيذ أكثر من 10 مشروعات. محفظة الأراضي البكر لدينا تبلغ 5.3 مليون متر مربع منها 300 فدان غرب القاهرة تم ضمها للحيز العمراني وسنطلق عليها مشروع فيلات العام المقبل.



وواصل حديثه قائلا "نعمل أيضا على تقنين أوضاع 85 فدانا في الساحل الشمالي خلف مشروعنا هناك لطرح مشروع عليها في صيف 2018، تركيزنا منصب على أي طروحات للأراضي في غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة ونأمل بشراء أراض بالعين السخنة أو البحر الأحمر بشكل عام لكن لم نجد الأرض المناسبة حتى الآن.



ومن أكبر مشروعات الشركة ويست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست ومشروع البوليغون ومشروع قطامية بلازا ومشروع أوتوفيل ومشروع سيزر في الساحل الشمالي.



وذكر شريف أن شركته تتفاوض مع بنك محلي للحصول على تسهيل ائتماني بأقل من 500 مليون جنيه قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام لتمويل مشروعات، لكنه لم يذكر اسم البنك.



ووقعت سوديك في أبريل الماضى، اتفاق تسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 1.3 مليار جنيه مع البنك العربي الأفريقي لتمويل مشروعات تجارية في سوديك ويست وسداد تسهيل سابق للبنك.



وأشار شريف إلى أن شركته تدرس حاليا وضع سياسة لتوزيعات الأرباح على المساهمين قائلا "في الغالب نتحدث عن توزيعات نقدية"، وكان آخر توزيع نقدي للشركة بقيمة أربعة جنيهات للسهم في 12 مايو 2011 عن أرباح 2010