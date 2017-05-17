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بورصة وشركات
راية القابضة تعلن عن توزيع نقدى بـ25 قرشا للسهم
الأربعاء 17 مايو 2017 11:44 ص
راية
أخر الأخبار
راية
رجب عزالدين
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن توزيع نقدي بقيمة 25 قرشا للسهم الواحد ينتهى الحق فيه ينهاية جلسة 24 مايو الحالى.
ومن المقرر بدء صرف التوزيع اعتبارا من 29 مايو 2017 وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.
ووافق مجلس الإدارة فى أبريل الماضى على توزيع كوبون نقدي بواقع 25 قرشا للسهم، وبقيمة إجمالية 25.2 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال راية 504.62 مليون جنيه، موزعاً على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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