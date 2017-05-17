حركة تنقلات محدودة بوزارة البترول

وزارة البترول



أحمد اللاهونى:



أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات شملت تكليف الكيميائى مدحت بهجت رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) رئيساً لشركة الإسكندرية للبترول.



كما شملت ترقيات الوزير تكليف المهندس أمجد الأحمدى مساعد رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) للعمليات رئيساً للشركة.