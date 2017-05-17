المدائن للمقاولات تسلم 6 مشروعات باستثمارات 500 مليون جنيه

عقارى للمقاولات

مصطفى طلعت



تترقب شركة «المدائن» للأساسات والإنشاءات إنهاء تنفيذ وتسليم 6 مشروعات، مع الجهات الحكومية، بعدد من المحافظات، فى غضون الـ 4 أشهر المقبلة، وذلك بحجم أعمال يصل إلى 500 مليون جنيه.



قال سهل الدمراوى، المدير العام للشركة، إن المشروعات تتضمن تنفيذ 62 عمارة فى محافظة أسوان، و10 عمارات فى محافظة قنا، و11 بمحافظة المنوفية، و200 وحدة فى محافظة بورسعيد وجميعها لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعين بمدينة بدر، الأول بعدد 73 عمارة والثانى 112 عمارة لصالح محافظة القاهرة.



وأوضح الدمراوى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تعانى بطء الحصول على مستحقاتها من الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات والهيئة القومية للبريد، مؤكداً أن مستحقات الشركة الحالية لدى الوزارة والهيئة تصل إلى نحو 250 مليون جنيه.



من ناحية أخرى، أكد أن اللدائن تخطط لتأسيس شركة مساهمة تحمل اسم «النهضة العالمية للتعمير»، لتضم تحت مظلتها نحو 400 شركة مقاولات، و200 مصنع مواد خام للمقاولات، بالإضافة إلى 20 مكتبا استشاريا، وذلك بغرض مساندة قطاع المقاولات الذى عانى بشكل كبير من عملية تحرير سعر الصرف وعدم حصول المقاولين على تعويضاتهم جراء هذا التحرير حتى الآن.



وذكر أن رأس المال المدفوع لشركة النهضة العالمية للتعمير، سيكون فى حدود 500 مليون جنيه، ورأسمالها المصدر حوالى 5 مليارات، كما أن هناك فكرة لطرح نسبة من الشركة بالبورصة.



وأكد الدمراوى أن قرار تحرير سعر الصرف وكذلك قانون القيمة المضافة، ورفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع البنكية، هو ما أجبر الشركة على زيادة تكلفة المشروعات بنسب تتراوح بين 25 و%40.



ولفت إلى أن هناك حلولاً للخروج من مأزق تعويض شركات المقاولات تتمثل فى صرف نسبة مؤقتة من التعويض ما بين 10 و%15 لحين اعتماد القانون، بالإضافة إلى منح مدة إضافية لجميع المشروعات وإيقاف أى إجراءات لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين.



تأسست «المدائن» عام 1988، وتعمل بمجال الإنشاءات المتكاملة، والأساسات الميكانيكية، والخرسانة الجاهزة، وتتواجد بالسوق السعودية.