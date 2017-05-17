الأطباء العرب: النقابة ليس من حقها ترشيح الأمين العام

النقابة العامة للأطباء



أحمد صبرى



أصدرت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب اليوم بيانا ردا على بيان نقابة الأطباء المصرية الذى شكك فى شرعية الأمين العام الحالى الأستاذ الدكتور أسامة رسلان وتزعم أن الأمين العام هو الدكتور أسامة عبد الحى عضو مجلس النقابة.



وجاء فى البيان أن نقابة أطباء مصر كعضو عامل فى اتحاد الأطباء العرب تقوم بترشيح الأمين المساعد وليس الأمين العام وأختيار الأمين العام وفقاً للنظام الأساسى للاتحاد هو من اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد فقط وبعد استقالة الأمين المساعد لمصر دكتور جمال عبدالسلام تم دعوة نقابة الأطباء لترشيح بديلاً عنه إلا أن النقابة لم تستجب.



وفى نفس السياق، أكد أعضاء بالمجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب في خطابات رسمية للأمانة العامة للإتحاد انزعاجهم الشديد لدعوة نقابة الأطباء المصرية عقد اجتماع مزعوم للمجلس الأعلى للإتحاد في يوليو المقبل بالقاهرة، مشددين على أن الاجتماع بمثابة "اعتداء على النظام الأساسى" للاتحاد.



وكان الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، قد دعا لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة 12 مايو (الماضي)، وهو الاجتماع الذي أعلن عبد الحي لاحقا عن تأجيله لـ يوليو المقبل.



وأرسلت جمعيات ونقابات طبية أعضاء في المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب ومن بينهم المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، نقابة اطباء الصومال، نقابة الاطباء الاردنية، الجمعية الطبية القمرية، نقابة اطباء العراق، نقابة أطباء السودان، خطابات للإمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب.



وأكدت النقابات والجمعيات الطبية العربية المعنية أن نقابة الأطباء في مصر ولا غيرها من النقابات لا تملك حق دعوة المجلس الأعلى للأطباء العرب، فالدعوة لانعقاد المجلس الأعلى سواء كانت اجتماعات عادية، أو طارئة هى من اختصاص الأمين العام المنتخب من المجلس الاعلى حصريا (الدكتور أسامة رسلان).



وذكرت الخطابات أن النقابة العامة لأطباء مصر تحاول اقحام جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية في أعمال مؤسسات الاتحاد وهو ما لا سند له بالنظام الاساسي واللائحة الداخلية في سابقة لم تحدث منذ انشاء الاتحاد في عام 1962.



كما أكدت خطابات أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب على أن المجلس فى اجتماعه الأخير الذى عقد فى السودان فى ديسمبر 2016، تحت رعاية وزير الصحة السوداني بحر ادريس ابو قرده، اتخذ عدة قرارات بينها؛ تجديد الثقة للدكتور أسامة رسلان كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب، طبقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية وبحضور عدد 13 دولة من 16 ممن لهم حق التصويت طبقا للنظام الاساسي.



وكان اتحاد الأطباء العرب، ومقره القاهرة، قد علق عضوية النقابة العامة لأطباء مصر فى الاتحاد، بصفة مؤقتة، لـ "مخالفة النظام الأساسي للاتحاد".



وقال اتحاد الأطباء العرب، في بيان له مؤخرا، إنه أوقف عضوية نقابة أطباء مصر لمخالفتها للنظام الأساسى ولائحة الاتحاد الداخلية، باستضافتها لدعوة «من يزعم زورا أنه أمين عام الاتحاد» - د. أسامة عبدالحى - رغم إقرار أعضاء مجلس نقابتها ونقيبها العام في يناير 2015 بعدم مشروعية الاجتماع.