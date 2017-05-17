هيرمس يقود البورصة لكسر رحلة الهبوط بعد الانضمام لمورجان ستانلى

هيرميس المؤسسة الجديد

أحمد على



نجحت البورصة المصرية فى تحويل دفتها نحو الصعود عقب 3 جلسات من الهبوط المتتالى، إذ شهدت جلسة أمس، ارتفاعا جماعيا لمؤشرات السوق، بدعم من التحركات الإيجابية لسهم «هيرمس» الذى أدرج فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، بجانب أداء سهم البنك التجارى الدولى الجيد.



وقد أعلنت مؤسسة «مورجان ستانلى» - فى بيان أمس - أن المراجعة نصف السنوية لمؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة «MSCI EM Index » أظهرت انضمام المجموعة المالية «هيرميس» للمؤشر بجانب خروج سهم «طلعت مصطفى القابضة».



وقد ارتفع سهم «هيرمس» أمس بنحو 7.39 % مغلقًا عند 26.89 جنيه، مقارنة بسعر الفتح عند 25.04 جنيه.



يذكر أن المؤشر يضم 3 أسهم مصرية، وهى «البنك التجارى الدولى» و«جلوبال تيلكوم» وأخيرًا سهم «هيرمس».



وتوقع المحللون الفنيون أن تستكمل البورصة رحلة صعودها بجلسة اليوم، ورشحوا «EGX30 » لتسجيل 13000 نقطة، كما سيتحرك نظيره «EGX70» نحو 595 نقطة.



وأكدوا أن السوق استوعبت أثار تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، مقللين من احتمالات تأثر السوق سلبًا ببداية تحصيل الضريبة فى 1 يونيو المقبل.



وقد صعد «egx30 » بنسبة 0.55 % مسجلا 12936.59نقطة، وارتفع «egx70 »بنسبة 0.38 % مغلقا عند 593.52 نقطة، وصعد مؤشر «egx100» بنسبة 0.63 % مسجلا 1376.47 نقطة.



وارتفعت قيمة التداولات على الأسهم بنحو 817 مليون جنيه، لتسجل 1.514 مليار جنيه، مقارنة بـ 697 مليون جنيه بجلسة أمس الأول، فيما ربح رأسمال الأسهم المقيدة نحو 102 مليون جنيه، مغلقًا عند 666.704 مليار جنيه، مقارنة بـ 666.602 مليار جنيه بجلسة الإثنين.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن خبر انضمام سهم «هيرمس» لمؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، ساهم فى تحرك السوق الإيجابى بجلسة أمس.



وتوقع أن تستكمل البورصة تحركاتها الصاعدة نحو 13000 نقطة لـ « EGX30»، ونحو 596 نقطة لـ EGX70.



وعلى صعيد الأسهم، رشح «الأعصر"، سهم هيرمس للتحرك صوب 28 جنيها، فيما سيستهدف 31 جنيها مطلع الأسبوع المقبل.



ورجح تحرك سهم البنك التجارى الدولى نحو 78.25 جنيه، وسهم حديد عز نحو 21 جنيها، وسهم مصر الجديدة صوب 26.25 جنيه.



وقال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن الأداء الجيد للسوق يعود إلى خبر انضمام «هيرمس» لـ «مورجان ستانلى» مع تحركات «التجارى الدولى» الإيجابية.



وتوقع تحرك « egx30 » خلال جلسة اليوم- بشكل عرضى مائل للصعود نحو 13000 نقطة، فيما سيتحرك « EGX70 » نحو 595 نقطة.



وقلل من أثار تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بواقع 1.25 فى الألف بداية من أول يونيو المقبل، مؤكدًا أن السوق استوعبت تلك الضريبة،خاصة فى ظل عدم تطبيقها بأثر رجعى.



ورشح سهم التجارى الدولى للتحرك صوب 77.5 جنيه، والتى تمثل نقطة مقاومة ستعوقه عن مواصلة الصعود، فيما سيتحرك سهم «جلوبال تيلكوم» نحو مستوى الدعم 6.35 جنيه، الذى سيوقف رحلة الهبوط المستمرة.



واستحوذ المصريون على 61.42 % من تعاملات أمس، وكانت حصص الأجانب والعرب نحو 24.43 %، 14.15 % على التوالى، وقد سجل المصريون والعرب صافى بيعى بقيمة 62.597 و24.453 مليون جنيه على التوالى، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 87.051 مليون جنيه.