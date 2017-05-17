وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس اليوم

قناة السويس اليوم

نادية صابر:



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.



كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة أربع سفن وهى محبة ومسرة وغزالة وبوسيدون وعلى متنهم 527 راكبا منهم 214 معتمرا و170 شاحنة و6 سيارة.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن هى محبة والقاهرة ومسرة وعلى متنها 2766 راكبا منهم 891 معتمرا و1 شاحنة و27 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن وهى عمان والقاهرة والحرية وعلى متنهم 127 راكبا منهم 32 معتمرا و 112 شاحنة و3 سيارة.



وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين إيلة وسينا وعلى متنهم 995 راكبا منهم 313 معتمرا و7 باص عمرة و10 تريلا و6 سيارة.



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين إيلة وسينا وعلى متنهم 791 راكبا منهم 180 معتمرا و4 باصات عمرة و26 برادا و2 تريلا و 3 سيارة، وغادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 138 راكبا منهم 49 معتمر و1 باص عمرة و26 براد و15 تريلا.



كما شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 20 راكب و3 سيارة.