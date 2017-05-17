البترول: انتهاء 53% من أعمال مشروع حقل أتول



أحمد اللاهونى:



أعنلت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تقدم الأعمال فى تنفيذ مشروع تنمية حقل أتول بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى بنحو 53%.



وقالت الوزارة فى بيان حصلت المال على نسخة منه، إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروع فى ضوء البرنامج الزمنى المخطط له ومقارنته بما تم تحقيقه على أرض الواقع.



واستعرض الاجتماع، معدلات تقدم الأعمال في تنفيذ المشروع حيث تم الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية بالمياه العميقة على عمق 950 متر تحت سطح الماء وجارى أعمال استكمال هذه الآبار ومد خط بقطر 20 بوصة إلى التسهيلات البرية وسوف يتم التحكم فى هذه الآبار عن طريق خط رئيسى من محطة المعالجة البرية بطول 110 كم.



ويُعد هذا المشروع واحداً من أهم الاكتشافات الغازية التى حققها قطاع البترول وتبلغ احتياطياته 5ر1 تريليون قدم مكعب غاز و31 مليون برميل متكثفات وتبلغ استثماراته 8ر3 مليار دولار، وتم التعجيل بخطة تنمية المشروع ليبدأ باكورة إنتاجه نهاية ديسمبر2017 بمعدل إنتاج يومى 300 مليون قدم غاز و8 ألاف برميل متكثفات وذلك باستخدام تسهيلات الإنتاج البرية التابعة للشركة الفرعونية ببورسعيد.



وأكد وزير البترول، أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الشركات المنفذه للمشروع والعمل على إزالة كافة المعوقات لضمان وضع المشروع على الإنتاج وفقاً للبرنامج الزمنى المتفق عليه، مطالبا بضرورة التنسيق بين شركات البترول العاملة بالمنطقة فى تقديم الخدمات المجتمعية لأهالى المنطقة وذلك من منطلق التزام قطاع البترول بالمساهمة المجتمعية.



حضر الاجتماع وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ورئيسا هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ونائب رئيس إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول ورئيس الشركة الفرعونية للبترول التي تقوم بإدارة وتنفيذ المشروع، والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى البريطانية بشمال أفريقيا.

