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اقتصاد وأسواق
طرح الجيل الثاني من الأراضي اللوجيستية.. قريبا
الأربعاء 17 مايو 2017 10:47 ص
وزارة والتموين والتجارة الداخلية
أخر الأخبار
وزارة والتموين والتجارة الداخلية
محمد مجدي:
ينتظر جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، موافقة على المصيلحى، وزير التموين، لطرح الجيل الثانى من الأراضى التجارية، واللوجيستية بعدد 13 قطعة أرض، على المستثمرين المحليين، والعرب، والأجانب، خلال الفترة المقبلة.
وقال المصيلحى فى المؤتمر الصحفى الأول له عقب توليه وزارة التموين، إن حصر جميع المساحات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وللشركات التابعة، للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولإنشاء مناطق لوجيستية، وإنشاء أسواق جملة، ونصف جملة، بالمراكز، والمدن الرئيسية بالمحافظات.
وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، فى تصريحات لـ«المال»، إن المصيلحى طالب جهاز تنمية التجارة الداخلية، التواصل مع المحافظين على مستوى الجمهورية، بشأن تحديد حصر كامل للأراضى الشاغرة فى المحافظة، التى تصلح لإقامة سلاسل تجارية، ومراكز تجارية، على أن يقدم الحصر قبل نهاية الشهر الحالى، ولعرضها على رئيس الجمهورية.
وأوضح مصدر حكومى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد الانتهاء من الحصر سيطرح مزايدات بالأراضى المتاحة على المستثمرين، بداية من شهر يونيو المقبل، وفقاً لخطة زمنية ستضعها الوزارة، وبعد الحصول على توجيهات رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، يسعى إلى طرح مناطق تجارية، ولوجيستية فى كل محافظات الجمهورية، وطرحت منطقة تجارية فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان من المزمع طرح 13 منطقة تجارية ولوجيستية أخرى فى عدد 12 محافظة، بورسعيد، والدقهلية، وأسيوط، والبحر الأحمر، والسويس، ومطروح، والإسماعيلية، وسوهاج، والوادى الجديد، والأقصر، وبنى سويف، وقنا، ولكن توقف الطرح، نتيجة التعديل الوزارى الأخير بداية العام الجارى.
بينما قال ياسر عباس، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز طرح أراضى بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والفيوم، والبحيرة، خلال العام الماضى، فازت بها عدة شركات، منها بندة السعودية، وكازيون، والهدى للتوكيلات المصرية، والعروبة، وكارفور، والقابضة المصرية الكويتية، لإقامة مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية.
وأضاف عباس، أن الهدف من إنشاء مناطق لوجيستية بالمحافظات، هو تقليص حلقات التداول، بهدف تقليل الفاقد من السلع، لا سيما الخضراوات والفواكه، كما أن المناطق اللوجيستية، ستحافظ، أيضاً، على الحبوب وتسهم فى تقليل الهادر فى الخضر والفاكهة بالمناطق النائية والصعيد.
وأوضح أن تطبيق تلك الإستراتيجية يؤدى إلى انخفاض اﻷسعار ويضمن توافر المنتج أطول فترة فى الموسم، وطرحها فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة، خلال ندرة الإنتاج، والفاصل بين العروتين، ما يمنع تذبذب الأسعار والحد من ارتفاعها.
اقتصاد وأسواق
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