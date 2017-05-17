600 مليون جنيه استثمارات مصر الوسطى العام المقبل

محطة كهرباء 1111

عمر سالم



تعتزم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ضخ 600 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى المقبل (2017 /2018).



وكشف المهندس، مدحت فودة، رئيس الشركة - فى تصريحات لـ «المـال» - عن أنه سيتم زيادة الاستثمارات خلال العام بنحو 400 مليون جنيه عن العام الجارى، والذى يصل إجمالى استثماراته لنحو 200 مليون، نظرا لزيادة القدرة الكهربائية المرتقب توليدها، بالإضافة إلى زيادة عدد المحولات وشبكات التوزيع.



وأوضح أنه تم عقد الجمعية العمومية للشركة، منذ أيام لمناقشة أعمالها، إلى جانب وضع الموازنة الاستثمارية خلال العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن الشركة ستقوم بوضع برنامج مكثف لزيادة محولات توزيع الكهرباء وتطوير شبكاتها وعمل صيانة سريعة، والانتهاء من شبكات الجهد المنخفض والمعزول، بالإضافة إلى ضرورة إحكام وإغلاق شبكات الكهرباء؛ منعًا للعبث بها أو كهربة الأماكن المحيطة بها، وتغيير بعض الأسلاك.



ﻭﻳﺒﻠﻎ عدد ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ‏ «ﺷﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ الكهرباء‏» 3.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 449 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ؛ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻣﻦﺃﺷﻬﺮﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ إلى ﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﻼﻝﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.



وقال مصدر مسئول فى الشئون التجارية للشركة - فى تصريحات لـ «المـال» - إن الشركة تدرس التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمشتركين خلال العام المالى المقبل (2017 /2018 ) إذ من المقرر أن تقوم بتوصيل التيار الكهربائى لما يزيد على 100 ألف مشترك.



وأضاف المصدر أن الشركة قامت بتركيب أكثر من 90 ألف عداد خلال العام المالى الجارى، كما ستقوم الشركة بزيادة عدد المحولات التابعة لها، بالإضافة إلى توصيل لمبات إضاءة الشوارع بتكنولوجيا الليد.



وأشار إلى أن الشركة ﻗﺎﺭﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 2.2 مليون ﻟﻤﺒﺔ ﻟﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، بتكلفة مالية تصل لنحو 61 مليون جنيه، كما أن الشركة استلمت نحو 2.5 مليون لمبة ليد بنهاية شهرأبريل الماضى.



ومن المقرر أن تنفذ الشركة نحو 400 محول كهرباء، خلال العام الجارى، وتنشئ خطوطا هوائية على مساحة 120 كلم، بهدف تغطية الأماكن النائية، غير المرتبطة بالشبكة القومية، كما تقوم بزيادة القدرات الخاصة بالشبكات الخاصة بها، لـ 3000 ميجا وات، خلال الصيف المقبل، مقابل 2300 ميجا وات حمل أقصى خلال الصيف الماضى.