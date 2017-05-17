خبراء: حزمة شروط لنجاح هايبر الهيئة الهندسية

رشاد عبده: ابتعاده عن «المستورد» ضرورة لعدم تفاقم فاتورة الاستيراد





الهواري: السوق مفتوحة وتستوعب العديد من المستثمرين

دعاء حسني:

رغم إعلان كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى الهيئة، بإنشاء 50 - 100 هايبر ماركت منذ أسبوع، لخفض أسعار السلع، فإن الخبراء والمستثمرين، اعتبروا تدخل الهيئة فى تجارة التجزئة، ليس بالأمر الجديد لضبط السوق، لأنها متواجدة فعليا عبر منافذ موزعة فى أغلب المحافظات، كما أن الحكومة متواجدة عبر ما يتجاوز 3000 فرع للمجمعات الاستهلاكية فى جميع المحافظات.

ورهنوا نجاح «هايبر الهيئة الهندسية» المزمع إنشاؤه فى خفض أسعار السلع الغذائية، عقب الارتفاعات الكبيرة التى طالتها تأثرا بتحرير سعر الصرف، بحزمة شروط، أبرزها إقامته فى المحافظات لكسر الاحتكارات الناشئة عن افتقار تلك المناطق للسلاسل التجارية، فضلا عن بيع سلع مصنعة محليا وليس مستوردة، لكى لا تتعاظم فاتورة الاستيراد التى تسعى الدولة إلى الحد منها.

وأكدوا أن تلك الخطوة ، فى جميع الأحوال تعد «مؤقتة» ويبقى حل أزمة خفض الأسعا، مرهونا بتهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص، لاجتذاب استثمارات وإنعاش المنافسة.

وستحدد الحكومة، الأراضى المتاحة فى كل محافظة لإقامة «الهايبر » عليها، والتى من المرجح أن يستغرق إنشاؤها 6 – 12 شهرا،وفقا لما صرحت به مصادر مسئولة لـ «المال».

ويقول أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن «الهايبر ماركت"، يعد متجرا لبيع السلع أكبر من محال البقالة أوالسوبر ماركت، ويحتوى أقساما مختلفة بخلاف السلع الغذائية، مثل الملابس والأجهزة الكهربائية.

وشهدت أسعار السلع فى السوق المصرية موجات متتالية من الارتفاعات بدءا من نوفمبر الماضى ، تجاوزت %100 فى العديد من السلع الغذائية، تأثرا بتحرير سعرالصرف ورفع أسعار الوقود.

ويواصل معدل التضخم الشهرى قفزاته منذ 3 نوفمبر الماضى وحتى أبريل الماضى، فقد قفز معدل التضخم السنوى لشهر أبريل إلى % 32.9 مقارنة بأبريل 2016، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال د. رشاد عبده، رئيس المركز المصرى للدارسات الاقتصادية، إن إنشاء "هايبر» تابع للقوات المسلحة سيخفض الأسعار من حيث «المبدأ»، خاصة إذا أقيم فى المناطق النائية ليكسر البعد الاحتكارى للسلاسل المقامة فى تلك المناطق، والذى يتيحه قلة أعدادها فى بعض المحافظات.

وتابع: «التوسع والانتشار بلا جدال سيساعدان فى خفض الأسعار، ولكن السؤال الأهم هو : ماذا سيعرض فى »الهايبر« التابع للقوات المسلحة؟، مجيبا: إذا كان سيعرض بضائع مستوردة، ستمثل »بلية« لتعظيمها فاتورة الاستيراد».

وأكد أن الأهم من التوسع فى المحال التجارية لبيع منتجات الأجانب، التركيز على الصناعة الوطنية عبر خطة حكومية توضع فى 3 أشهر للتوسع فى مصانع الأغذية الوطنية، بدلا من الاعتماد على استيراد أغلب احتياجات السوق المصرية، من الخارج، مثل الزيت والسكر والأسماك، معرباُ عن أسفه لعدم استغلال مصر للإمكانيات التى تملكها لتقليص فاتورة الاستيراد، واستيراد أغلبها من الخارج، متسائلا: « هل الحكومة تنتظر تعليمات الرئيس فقط لتتحرك».

ولفت إلى أنه على الرئيس السيسى، إجراء التغيير اللازم فى القيادات الحكومية فى الوزارات لتنفيذ المطلوب من خطط وإستراتيجيات، حتى وإن تطلب ذلك تغييرها بشكل شهرى قائلا :" الفاشل يمشى»، حتى لا يكون هناك تبريرات مستمرة لفشل المشروعات أو عدم تحقيق المرجو فى بعض الملفات.

وشدد على أن التحدى الأكبر، أن يبيع »هايبر الهيئة الهندسية« منتجات محلية، مضيفا:« هناك منافذ تابعة للقوات المسحلة تبيع فى منافذها بأسعار رخيصة، خاصة اللحوم لأن لديها مزراعها، والسلاسل المرتقب إنشاؤها قريبا وإن كانت حصتها قليلة من قطاع تجارة التجزئة، ستمثل فارقا حتى وإن شهدت مستويات الأسعار تحسنا، فالأهم البداية».

وقال إسماعيل حافظ، مدير التسويق بسلسة «كازيون»، إن إنشاء 50 - 100 «هايبرماركت» يستغرق عاما إلى عامين، وخلال تلك الفترة ستكون مؤشرات أسعار السلع قد بدأ أغلبها فى الاستقرار فى الأسواق، إذ أن التقلبات السعرية للسلع يتوقع أن تستقر بنهاية العام الجارى.

وتابع أن أسعار السلع شهدت تذبذبا كبيرا بداية من العام الماضى، وقد يستمر خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر أيضا لتستقر بنهاية 2017.

أما عن المنافسة فى قطاع تجارة التجزئة، فيرى أن السوق المصرية، تستوعب دخول منافسين جدد، ورغم أن دخولهم إلى السوق قد يؤثر على مبيعات اللاعبين الحاليين به فإنه يخدم المستهلك فى النهاية.

ويضيف إن إنشاء الهيئة الهندسية لهايبر ماركت، ليس بالأمر الجديد كليا، إذ أن هناك بالفعل حالياُ بالأسواق نقاط بيع تابعة لها، بخلاف المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.

وقال محمد الهوارى، رئيس مجلس إدارة شركة البستان العقارية، المالكة للعلامة التجارية «هايبر وان»، إن إنشاء «هايبر الهيئة الهندسيىة» سيخدم المستهلك، و لن تؤثر على السلاسل التجارية القائمة بالسوق حاليا.

وتابع: «السوق فاضية وفى مساحات تستوعب المزيد فى قطاع تجارة التجزئة، ولكن الأهم هو خطة وأسلوب إدارة الهايبر لأنها صعبة، وتتطلب علما خاصا وإدارة وتكنولوجية متطورة ليدار بالشكل الصحيح».

وأشارإلى أن السلاسل التجارية الحالية لا تزال تعانى من مشكلات تتمثل فى بيروقراطية إصدار الرخص الحكومية مع كل الأجهزة الحكومية المعنية بهذا الملف، لافتاُ إلى أن تلك المشكلات تهدد المستثمرين، خاصة وأنه لا توجد جهة واحدة معنية فقط لمخاطبتها.

يذكر أن السيسى، كان قد عقد اجتماعا فى ديسمبر 2015، مع أصحاب السلاسل التجارية، وكلف خالد حنفى وزير التموين السابق، بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية، بما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولاسيما فى الصعيد، وذلك إلى حين الانتهاء من التشريعات ذات الصلة، تيسيرًا للإجراءات.

ولكن محمد الهوارى، أكد أن المشكلات التى تواجه السلاسل التجارية الخاصة، لاتزال على حالها، مدللا على حديثه بالفرع الثالث المقام لـ «هايبر وان» فى منطقة السلمانية والمجهز فعليا، وتم تركيب الأجهزة فيه ولكن البيروقراطية أوقفت تشغيله منذ عامين ، مضيفا المشكلة ليست فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط، ولكن مع أغلب الوزارات المعنية بالملف.

ووصف هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، تكليف الهيئة الهندسية بإنشاء «هايبر» بأنه «حل مؤقت»، موضحا أنه قد يخفض الأسعار لبعض الوقت، ولكن كحل طويل المدى لخفض الأسعار، لابد من تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمريين فى القطاع، بما ينعش المنافسة، ويؤدى إلى خفض الأسعار.

