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استثمار
سحر نصر تبحث مع بعثة العمل الدولية تحسين مؤشرات الحوكمة
الأربعاء 17 مايو 2017 10:24 ص
سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66
أخر الأخبار
سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66
بالتنسيق مع "الرقابة الإدارية"
أحمد عاشور
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بكونور بويل، رئيس بعثة منظمة العمل الدولية إلى مصر، ومدير فريق عمل ببرنامج العمل الأفضل بالمنظمة، بحضور بيتر فان جوى، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وناقش الجانبان، انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذى تنفذه منظمة العمل الدولية، حيث أكد "بويل" حرص المنظمة على انضمام مصر للبرنامج ولذلك هناك بعثة من المنظمة تزور القاهرة لبحث اجراءات الانضمام، مشيرا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه حاليا فى سبع دول هى بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتى، وإندونيسيا، والأردن ونيكاراجوا، وفيتنام، ويتعامل المشروع مع 2 مليون عامل فى 1500مصنع، ويوجد علاقات وطيدة مع حوالى 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى فى أمريكا وأوروبا واليابان.
وأشاد "بويل" بجهود الوزارة فى اتخاذ اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وفى هذا الأطار بحث الجانبان، تنفيذ خطط مشتركة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، بعضها قصير الأجل والاخر طويل الأجل لخلق بيئة فى مصر لجذب الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الحوكمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة الإدارية، مؤكدة على حرص الوزارة فى تشجيع الاستثمارات الاجنبية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيدة ببرنامج العمل الأفضل والذى يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز التنافسية في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الملابس.
استثمار
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