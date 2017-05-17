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سيـــاســة
إجراءات لحماية محدودي الدخل.. أهم عناوين اليوم الأربعاء
الأربعاء 17 مايو 2017 08:41 ص
عناوين الصحف
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عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 17 مايو، 2017.
أخبار مصر
*زيادة الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية.
*3 محاور جديدة في الصعيد لربط شرق النيل بغربه تخدم 4 مدن جديدة.
*غادة والى: الوصول بعدد مستفيدى «تكافل وكرامة» إلى مليون و 739 ألف أسرة.
*تأجيل النقاط العالقة حول «سد النهضة» لاجتماع ثلاثى الشهر المقبل بالخرطوم.
*وزير الصحة يتفقد تجهيزات مستشفى شلاتين المركزى تمهيدا لافتتاحه.
* الطيب يستقبل سفراء تايلاند وموريشيوس وكازاخستان.
* الانتهاء من طباعة امتحانات الثانوية العامة.
* 6 لاعبين بالزمالك ينتظرون «قبلة البقاء» من إيناسيو .
* الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لدجلة.. وغياب أيمن حفنى وطارق حامد.
الأهرام
* السيسى خلال استقباله رئيس شركة «فيزا»: الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
* ماكينيري: إجراءات تنشيط الاقتصاد المصرى تحفز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها.
* ماكينيري:الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمصر
* الرئيس يتسلم رسالة من نظيره البوروندى.
*مميش: حريصون على تقديم تسهيلات للمستثمرين.
*صدقى صبحى يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية.
*وزير الدفاع يشيد بالروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة وعناصر الاحتياط المستدعى من الضباط والجنود.
*محافظ البنك المركزى : الأزمة المالية ومشكلات الاحتياطى النقدى أصبحت فى ذمة التاريخ.
* وزير البترول : 175 مليون قدم مكعب غاز و1400 برميل متكثفات يضيفها حقل «نورس» يوميا لخريطة الإنتاج.
*رئيس النيابة الإدارية: إتاحة الفرصة للمرأة للتعبير عن رؤيتها فى جميع الجوانب.
*محافظ القاهرة: رقابة مشددة على الأسواق خلال رمضان.
* بدء إنشاء مبنى عيادات أبوالريش الجديدة.
* العنانى يبحث نقل آثار توت عنخ آمون للمتحف الكبير.
* المتحدث العسكرى: ضبط وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بشمال سيناء.
*وزير المالية: صرف علاوة الـ 10% خلال أيام.. وعودة للسندات الدولارية.
*«البنك المركزى »: طفرة اقتصادية ومالية فى 2018 ومشكلات الاحتياطى النقدى انتهت.
*نائب رئيس وزراء البحرين: منح أولوية لتوجيه الاستثمارات إلى مصر.
* قابيل: شركة صينية تضخ مليار دولار فى تصنيع السيارات.
*«نصر» توقع اتفاقا مع الوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالأسكندرية.
*رئيس مصلحة الضرائب أمام الغرفة الأمريكية: مناقصة عالمية لميكنة العمل بالمصلحه وفتح 200 ألف ملف جديد.
*كريدى أجريكول : متفائلون بمستقبل مصر.
* السعيد : قريبا مشروع قانون التخطيط الموحد.
* الأهلى يرفض اصطحاب البعثة الإعلامية فى الطائرة الخاصة لجاروا.
* 65 ألف جنيه تلفيات استاد برج العرب فى مواجهة زاناكو.
الجمهورية
* في حوار التفاؤل والمستقبل مع رؤساء تحرير الجمهورية والأهرام والأخبار:السيسي: أراضي الدولة تعود بعد 15 يوماً.
* مؤتمر موسع لإعلان استرداد حق الشعب .. وقانون الطوارئ لمواجهة المتعدين.
* لولا القوات المسلحة ما استطعنا مواجهة تحديات الوطن وتحقيق ما أنجزناه.
* إجراءات لحماية الطبقة الوسطي ومحدودي الدخل والبداية إعفاءات ضريبية ومضاعفة المقررات التموينية.
* 100 ألف صوبة “أورجانيك” منتصف العام القادم تعادل إنتاج مليون فدان.
* تسليم 500 ألف فدان من مشروع الـ 1.5 مليون .. آخر يوليو القادم.
*المركزي: 6.4 مليار دولار حجم الصادرات لأهم الشركاء التجاريين في 14 دولة.
* بينهما سيدتان تمولان العمليات الإرهابية ..النائب العام يحيل 66 إرهابياً من “داعش الصعيد” إلي الجنايات.
* التحقيقات : المتهمون أعلنوا ولاءهم للتنظيم وقدموا البيعة للبغدادي.
* حبس رئيس شعبة المخابز واثنين من المسئولين بالصحة تلاعبوا في مناقصة توريد الأغذية للمستشفيات بالقليوبية.
* وزير الكهرباء أمام الغرفة الألمانية اليوم ..وفد رفيع المستوي يشارك في قمة الطاقة بالإمارات الأحد.
* تنمية حقول الغاز الطبيعي بالمشروعات الجديدة مليار و612 قدم مكعب يومياً إنتاج بئر “نيدوكو”.
*وزير الزراعة يبحث مع ممثلي البنك الدولي دعم مشروعات التنمية الزراعية في مصر.
* إشادة دولية بجهود الإسكان تعاون مع البنك الدولي في المياه والطاقة والنقل.
* تلاميذ إعدادية القاهرة صرخوا من صعوبة الهندسة.
* وشكاوي محدودة من جبر الجيزة وأبكي المنايفة.
* لا طعون في مرشحي جامعات القاهرة وبني سويف وطنطا.. والمقابلات الشخصية اليوم.
* استرجاع معلومات مكتبات الاطفال برسالة دكتوراة.
*88.9 نسبة النجاح في ابتدائية القاهرة.
*الزمالك.. يشتعل “كهربا” أزمة.. جمعة يقترب.. وحفني خارج الحسابات.
*طاهر يبدأ لم الشمل.. والبدري يلوم عبدالحفيظ.
سيـــاســة
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