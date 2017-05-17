إجراءات لحماية محدودي الدخل.. أهم عناوين اليوم الأربعاء

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 17 مايو، 2017.



أخبار مصر



*زيادة الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية.



*3 محاور جديدة في الصعيد لربط شرق النيل بغربه تخدم 4 مدن جديدة.



*غادة والى: الوصول بعدد مستفيدى «تكافل وكرامة» إلى مليون و 739 ألف أسرة.



*تأجيل النقاط العالقة حول «سد النهضة» لاجتماع ثلاثى الشهر المقبل بالخرطوم.



*وزير الصحة يتفقد تجهيزات مستشفى شلاتين المركزى تمهيدا لافتتاحه.



* الطيب يستقبل سفراء تايلاند وموريشيوس وكازاخستان.



* الانتهاء من طباعة امتحانات الثانوية العامة.



* 6 لاعبين بالزمالك ينتظرون «قبلة البقاء» من إيناسيو .



* الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لدجلة.. وغياب أيمن حفنى وطارق حامد.



الأهرام



* السيسى خلال استقباله رئيس شركة «فيزا»: الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.



* ماكينيري: إجراءات تنشيط الاقتصاد المصرى تحفز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها.



* ماكينيري:الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمصر



* الرئيس يتسلم رسالة من نظيره البوروندى.



*مميش: حريصون على تقديم تسهيلات للمستثمرين.



*صدقى صبحى يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية.



*وزير الدفاع يشيد بالروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة وعناصر الاحتياط المستدعى من الضباط والجنود.



*محافظ البنك المركزى : الأزمة المالية ومشكلات الاحتياطى النقدى أصبحت فى ذمة التاريخ.



* وزير البترول : 175 مليون قدم مكعب غاز و1400 برميل متكثفات يضيفها حقل «نورس» يوميا لخريطة الإنتاج.



*رئيس النيابة الإدارية: إتاحة الفرصة للمرأة للتعبير عن رؤيتها فى جميع الجوانب.



*محافظ القاهرة: رقابة مشددة على الأسواق خلال رمضان.



* بدء إنشاء مبنى عيادات أبوالريش الجديدة.



* العنانى يبحث نقل آثار توت عنخ آمون للمتحف الكبير.



* المتحدث العسكرى: ضبط وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بشمال سيناء.



*وزير المالية: صرف علاوة الـ 10% خلال أيام.. وعودة للسندات الدولارية.



*«البنك المركزى »: طفرة اقتصادية ومالية فى 2018 ومشكلات الاحتياطى النقدى انتهت.



*نائب رئيس وزراء البحرين: منح أولوية لتوجيه الاستثمارات إلى مصر.



* قابيل: شركة صينية تضخ مليار دولار فى تصنيع السيارات.



*«نصر» توقع اتفاقا مع الوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالأسكندرية.



*رئيس مصلحة الضرائب أمام الغرفة الأمريكية: مناقصة عالمية لميكنة العمل بالمصلحه وفتح 200 ألف ملف جديد.



*كريدى أجريكول : متفائلون بمستقبل مصر.



* السعيد : قريبا مشروع قانون التخطيط الموحد.



* الأهلى يرفض اصطحاب البعثة الإعلامية فى الطائرة الخاصة لجاروا.



* 65 ألف جنيه تلفيات استاد برج العرب فى مواجهة زاناكو.



الجمهورية



* في حوار التفاؤل والمستقبل مع رؤساء تحرير الجمهورية والأهرام والأخبار:السيسي: أراضي الدولة تعود بعد 15 يوماً.



* مؤتمر موسع لإعلان استرداد حق الشعب .. وقانون الطوارئ لمواجهة المتعدين.



* لولا القوات المسلحة ما استطعنا مواجهة تحديات الوطن وتحقيق ما أنجزناه.



* إجراءات لحماية الطبقة الوسطي ومحدودي الدخل والبداية إعفاءات ضريبية ومضاعفة المقررات التموينية.



* 100 ألف صوبة “أورجانيك” منتصف العام القادم تعادل إنتاج مليون فدان.



* تسليم 500 ألف فدان من مشروع الـ 1.5 مليون .. آخر يوليو القادم.



*المركزي: 6.4 مليار دولار حجم الصادرات لأهم الشركاء التجاريين في 14 دولة.



* بينهما سيدتان تمولان العمليات الإرهابية ..النائب العام يحيل 66 إرهابياً من “داعش الصعيد” إلي الجنايات.



* التحقيقات : المتهمون أعلنوا ولاءهم للتنظيم وقدموا البيعة للبغدادي.



* حبس رئيس شعبة المخابز واثنين من المسئولين بالصحة تلاعبوا في مناقصة توريد الأغذية للمستشفيات بالقليوبية.



* وزير الكهرباء أمام الغرفة الألمانية اليوم ..وفد رفيع المستوي يشارك في قمة الطاقة بالإمارات الأحد.



* تنمية حقول الغاز الطبيعي بالمشروعات الجديدة مليار و612 قدم مكعب يومياً إنتاج بئر “نيدوكو”.



*وزير الزراعة يبحث مع ممثلي البنك الدولي دعم مشروعات التنمية الزراعية في مصر.



* إشادة دولية بجهود الإسكان تعاون مع البنك الدولي في المياه والطاقة والنقل.



* تلاميذ إعدادية القاهرة صرخوا من صعوبة الهندسة.



* وشكاوي محدودة من جبر الجيزة وأبكي المنايفة.



* لا طعون في مرشحي جامعات القاهرة وبني سويف وطنطا.. والمقابلات الشخصية اليوم.



* استرجاع معلومات مكتبات الاطفال برسالة دكتوراة.



*88.9 نسبة النجاح في ابتدائية القاهرة.



*الزمالك.. يشتعل “كهربا” أزمة.. جمعة يقترب.. وحفني خارج الحسابات.



*طاهر يبدأ لم الشمل.. والبدري يلوم عبدالحفيظ.