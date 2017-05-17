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طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة
الأربعاء 17 مايو 2017 08:34 ص
حالة الطقس
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حالة الطقس
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، تكون غزيرة ورعدية على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل المائية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة.
وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، وعلى خليج السويس تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة، والصغرى 20 والإسكندرية 27 والصغرى 19 ومطروح 28 والصغرى 18.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة أيضا وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 20 34
الإسكندرية 19 27
مطروح 18 28
بورسعيد 23 27
دمياط 22 26
بلطيم 20 28
الإسماعيلية 18 35
السويس 19 35
العريش 17 30
نخل 13 33
طابا 18 35
الطور 21 29
مرسى علم 25 34
الغردقة 26 35
شرم الشيخ 27 37
رفح 16 29
كاترين 15 30
سيوة 20 33
المنيا 21 36
الفيوم 21 36
رأس سدر 21 35
أبوسمبل 23 41
وسط الدلتا 19 33
أسيوط 21 39
سوهاج 26 41
الأقصر 27 41
أسوان 28 44
شلاتين 21 33
حلايب 23 30
الوادى الجديد 28 43
قنا 27 42
نويبع 25 35
السلوم 18 25
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