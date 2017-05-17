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اقتصاد وأسواق
لجنة عليا بالجيزة لاسترداد اراضى أملاك الدولة
الأربعاء 17 مايو 2017 06:34 ص
كمال الدالى محافظ الجيزة
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كمال الدالى محافظ الجيزة
المال- خاص:
قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة تشكيل لجنة لسرعة إجراء حصر ميدانى بكافة التعديات الواقعة على اراضى أملاك الدولة خلال 72 ساعة والبدء فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بإزالة هذه التعديات بالتعاون مع الجهات الأمنية.
تضم اللجنة الجهات الأتية (الزراعه و الطرق والرى والصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للاصلاح الزراعى والهيئة المصرية للأوقاف وشركة الكهرباء وهيئة السكك الحديدية ومنطقة اثار الجيزة).
وأكد المحافظ فى تصريحات له أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الإنتهاء من الحصر المطلوب وتنفيذ القرارات الصادره واسترداد حقوق الدولة.
اقتصاد وأسواق
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