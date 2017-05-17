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نقل وملاحة
تعيين الطيار حسام طمبور مديرًا لمطار شرم الشيخ
الأربعاء 17 مايو 2017 02:29 ص
مطار شرم الشيخ الدولى
أخر الأخبار
مطار شرم الشيخ الدولى
وكالات:
أصدر رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد، الثلاثاء، قراراً بتعيين الطيار حسام طمبور مديراً لمطار شرم الشيخ الجوي خلفا للطيار عماد البلاسي.
نقل وملاحة
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