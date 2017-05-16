شركات : السياحة لم تراع آثار التعويم عند تسعير برامج الحج

رفض أصحاب الشركات السياحية ضوابط رحلات الحج السياحي التى أعلن عنها يحيى راشد وزير السياحة، مؤكدين أن وزارتي الداخلية والتضامن راعتا فروق العملات عند تحديد أسعار البرامج، خاصة بعد قرار تعويم سعر الصرف، مطالبين "السياحة" بإعادة هيكلة الضوابط من جديد.





وهدَّد أصحاب الشركات باللجوء إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل للتدخل وإنهاء تلك الأزمة، منوهين باعتزامهم عقد مؤتمر صحفي في القريب العاجل لتوضيح كل الأمور.





وأكد باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات سابقًا، أن الأسعار الحالية للحج السياحي تؤدي إلى تحمُّل الشركات خسائر تصل إلى 10%، منوهًا بأن وزير السياحة لم يحالفه الصواب عند إقرار الضوابط والأسعار الجديدة.





وأضاف، لـ"المال"، أن أسعار الموسم الماضي تم تحديدها بناءً على سعر الريال 2.75 قرش، في حين أن سعره حاليًّا يصل إلى 5 جنيهات، ومن ثم هناك زيادة 85% في أسعار البرامج، وهو الأمر الذي لم يراعِه الوزير.





ولفت إلى أن عدم إصدار أسعار تتناسب مع أوضاع السوق يؤدي إلى تدنّي الخدمات المقدَّمة للحاج، وهو الأمر الذي لن ترضى به وزارة السياحة، وسوف يقومون بمحاسبة الشركات على تلك الخدمات.





وشدد على أن أصحاب الشركات يدرسون حاليًّا تحديد موعد لعقد مؤتمر صحفي في القريب العاجل؛ لتوضيح جميع الأمور.





من جانبه قال إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة سابقًا، إن الأسعار المعلنة في الضوابط كارثية وتهدد القطاع بتكبُّد الخسائر، منتقدًا تحديد سعر الحج السياحي بـ40 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي بينما باعته الداخلية والتضامن بـ65 و70 ألف جنيه.





ونوه عبد العال باعتزام الشركات اللجوء لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل للتدخل وإنهاء تلك الأزمة في حال لم يعد الوزير هيكلة الضوابط ووضعها وفقًا للأوضاع الحالية.