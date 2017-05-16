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اقتصاد وأسواق
شركات : السياحة لم تراع آثار التعويم عند تسعير برامج الحج
الثلاثاء 16 مايو 2017 10:30 م
باسل السيسي 88
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باسل السيسي 88
باسل السيسي: التجهيز لعقد مؤتمر صحفي قريبًا.. والوزير لم يراعِ فروق العملات
دعاء محمود
رفض أصحاب الشركات السياحية ضوابط رحلات الحج السياحي التى أعلن عنها يحيى راشد وزير السياحة، مؤكدين أن وزارتي الداخلية والتضامن راعتا فروق العملات عند تحديد أسعار البرامج، خاصة بعد قرار تعويم سعر الصرف، مطالبين "السياحة" بإعادة هيكلة الضوابط من جديد.
وهدَّد أصحاب الشركات باللجوء إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل للتدخل وإنهاء تلك الأزمة، منوهين باعتزامهم عقد مؤتمر صحفي في القريب العاجل لتوضيح كل الأمور.
وأكد باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات سابقًا، أن الأسعار الحالية للحج السياحي تؤدي إلى تحمُّل الشركات خسائر تصل إلى 10%، منوهًا بأن وزير السياحة لم يحالفه الصواب عند إقرار الضوابط والأسعار الجديدة.
وأضاف، لـ"المال"، أن أسعار الموسم الماضي تم تحديدها بناءً على سعر الريال 2.75 قرش، في حين أن سعره حاليًّا يصل إلى 5 جنيهات، ومن ثم هناك زيادة 85% في أسعار البرامج، وهو الأمر الذي لم يراعِه الوزير.
ولفت إلى أن عدم إصدار أسعار تتناسب مع أوضاع السوق يؤدي إلى تدنّي الخدمات المقدَّمة للحاج، وهو الأمر الذي لن ترضى به وزارة السياحة، وسوف يقومون بمحاسبة الشركات على تلك الخدمات.
وشدد على أن أصحاب الشركات يدرسون حاليًّا تحديد موعد لعقد مؤتمر صحفي في القريب العاجل؛ لتوضيح جميع الأمور.
من جانبه قال إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة سابقًا، إن الأسعار المعلنة في الضوابط كارثية وتهدد القطاع بتكبُّد الخسائر، منتقدًا تحديد سعر الحج السياحي بـ40 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي بينما باعته الداخلية والتضامن بـ65 و70 ألف جنيه.
ونوه عبد العال باعتزام الشركات اللجوء لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل للتدخل وإنهاء تلك الأزمة في حال لم يعد الوزير هيكلة الضوابط ووضعها وفقًا للأوضاع الحالية.
كان وزير السياحة قد اعتمد ضوابط الحج لهذا العام، وتضمنت الضوابط زيادة أسعار البرامج نظرًا لزيادة سعر صرف العملات الأجنبية، وتتراوح أسعار مستوى 5 نجوم من 83500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه، أما مستوى 4 نجوم فيبدأ من 67 ألف جنيه وحتى 74 ألف جنيه، المستوى الاقتصادي (طيران) يبدأ من 40000 جنيه وحتى 49000 جنيه، والمستوى بري يبدأ من 41000 جنيه وحتى 50000 جنيه، علمًا بأن كل هذه الأسعار بعالية غير شاملة سعر تذكرة الطيران.
اقتصاد وأسواق
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