900 مليون جنيه إجمالى الأجور بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء

مرصد الكهرباء

عمر سالم



كشف مصدر مسئول بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، عن أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الرواتب والأجور خلال العام المالى المقبل ٢٠١٧/ ٢٠١٨ نحو ٩٠٠ مليون جنيه.



وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"المال" أن الأجور سترتفع بنحو ١٤ مليون جنيه، حيث تبلغ خلال العام المالى الجارى نحو ٨٨٦ مليون جنيه، موضحا أن ارتفاع الرواتب لم يزدد بشكل كبير مقارنة بالظروف الاقتصادية الحالية.



وكانت ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، قد قررت ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ 2017 2018/ ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 68 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 462 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 530 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ.



ويبلغ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻫﻰ : ﺃﺑﻮ ﻗﻴﺮ، ﻭﺳﻴﺪﻯ ﻛﺮﻳﺮ، ﻭﻣﻄﺮﻭﺡ، ﻭﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، ﻭﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، ﻭﻛﺮﻣﻮﺯ، ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻭﻣﻄﺮﻭﺡ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 14% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.