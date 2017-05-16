ننشر مشروع قانون تعديلات المحاماة المثير للجدل

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



حصلت "المال" على مشروع قانون تعديلات قانون المحاماة التي تقدَّم بها النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته 198.



وأكد سليمان وهدان أن مشروع القانون لصالح جموع المحامين وتحريك المياه الراكدة داخل النقابة.



كان مشروع القانون قد أثار انتقاد سامح عاشور نقيب المحامين مؤكدًا رفض النقابة له، مضيفًا أن مشروع القانون المقدَّم منسوخ من أجزاء من مشروع قديم، وأن المشروع يعتبر علامة استفهام كبيرة.



وأضاف عاشور، في تصريحات سابقة، أن النقابة قامت بتقديم قانون يمثل نقابة المحامين ويعبر عن المحامين ويتناسب مع المواد الدستورية ووافق عليه حوالى 280 عضوًا، وأنه في طريقه للموافقة التامة عليه، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة البرلمان الموافقة على مشروع قانون للمحاماة يخالف الدستور، وأن المحاماة مهنة حرة ويطبق عليها كل النصوص الدستورية وتتواجد بها نقابة مهنية، وأن القيمة المضافة لا تُفرض على المهنيين وإنما تفرض على الخدمات التي يتم تقديمها.



