القاهرة والرياض تقودان مكاسب معظم البورصات مع صعود البترول

صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة الرياض والقاهرة، مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 52 دولارًا للبرميل وسط تعاملات متواضعة، باستثناء بورصة سوق مال دبى العام التى تراجع مؤشرها بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 3377 نقطة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة القاهرة صعد بحوالى 0.6% ليسجل 12937 نقطة في أكبر أحجام تداول منذ منتصف يناير الماضى.





وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.7% ليزداد إلى 6940 نقطة في أقوى تداول منذ منتصف يناير الماضى، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام زاد بحوالى 0.4% ليصل إلى 4582 نقطة بقيادة البنوك.





وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليسجل 6725 نقطة، وكسب مؤشر بورصة مسقط نفس النسبة ليتجاوز 5433 نقطة.



