EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
القاهرة والرياض تقودان مكاسب معظم البورصات مع صعود البترول
الثلاثاء 16 مايو 2017 09:18 م
البورصة 3
أخر الأخبار
البورصة 3
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة الرياض والقاهرة، مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 52 دولارًا للبرميل وسط تعاملات متواضعة، باستثناء بورصة سوق مال دبى العام التى تراجع مؤشرها بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 3377 نقطة.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة القاهرة صعد بحوالى 0.6% ليسجل 12937 نقطة في أكبر أحجام تداول منذ منتصف يناير الماضى.
وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.7% ليزداد إلى 6940 نقطة في أقوى تداول منذ منتصف يناير الماضى، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام زاد بحوالى 0.4% ليصل إلى 4582 نقطة بقيادة البنوك.
وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليسجل 6725 نقطة، وكسب مؤشر بورصة مسقط نفس النسبة ليتجاوز 5433 نقطة.
وارتفع مؤشرا بورصتى البحرين والدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 1314 نقطة و10125 نقطة.
أسواق عربية
البورصة المصرية
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا