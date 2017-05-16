أسعار السلع الرمضانية.. أهم موضوعات توك شو الليلة

السلع الرمضانية وأسعارها المخفَّضة فى "هنا العاصمة" على سى بى سى

يناقش برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً، السلع الرمضانية وأسعارها المخفَّضة، البرنامج تقديم لميس الحديدى.









غادة والى فى مساء dmc

تحلّ الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى العاشرة مساءً، ضيفًا ببرنامج "مساء DMC"، للإعلامي أسامة كمال، المذاع على شبكة قنوات dmc، لتكشف خلال اللقاء عن تفاصيل الاستراتيجية المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتتحدث عما تحقق في برنامج تكافل وكرامة بعد سنتين من إطلاقه، ونقاط القوة والضعف في البرنامج، وهل يكفي ما يقدمه برنامج تكافل وكرامة أم أن هناك برامج أخرى.









رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب فى "الحياة اليوم"

يستضيف برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، فى السابعة مساءً، أحمد السجينى رئيس لجنة هيئة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويتحدث السجينى عن دور اللجنة وأهميتها، الحلقة تقديم تامر أمين.

نظام الثانوية العامة الجديد فى "حدوتة مصرية" على النيل الثقافية