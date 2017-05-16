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ثقافة وفنون
أسعار السلع الرمضانية.. أهم موضوعات توك شو الليلة
الثلاثاء 16 مايو 2017 07:17 م
توك شو
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التوك شو
رحاب صبحى
السلع الرمضانية وأسعارها المخفَّضة فى "هنا العاصمة" على سى بى سى
يناقش برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً، السلع الرمضانية وأسعارها المخفَّضة، البرنامج تقديم لميس الحديدى.
غادة والى فى مساء dmc
تحلّ الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى العاشرة مساءً، ضيفًا ببرنامج "مساء DMC"، للإعلامي أسامة كمال، المذاع على شبكة قنوات dmc، لتكشف خلال اللقاء عن تفاصيل الاستراتيجية المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتتحدث عما تحقق في برنامج تكافل وكرامة بعد سنتين من إطلاقه، ونقاط القوة والضعف في البرنامج، وهل يكفي ما يقدمه برنامج تكافل وكرامة أم أن هناك برامج أخرى.
رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب فى "الحياة اليوم"
يستضيف برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، فى السابعة مساءً، أحمد السجينى رئيس لجنة هيئة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويتحدث السجينى عن دور اللجنة وأهميتها، الحلقة تقديم تامر أمين.
نظام الثانوية العامة الجديد فى "حدوتة مصرية" على النيل الثقافية
يناقش برنامج "حدوتة مصرية" على قناة النيل الثقافية، فى التاسعة مساءً، فى الفقرة الأولى نظام الثانوية العامة الجديد، ويتحدث خلالها أشرف سالم الخبير التربوى، والنائب عادل عمر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، وتتناول الفقرة الثانية استعدادات الدورة العاشرة من المهرجان القومى للمسرح الذى يبدأ فى منتصف شهر يوليو. ويتحدث خلالها الناقد الكبير الدكتور حسن عطية.
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