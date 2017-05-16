أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 17 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

ــ يستكمل أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة ملف الصناديق الخاصة غدا، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وذلك بعد دراسة التقرير الذى اعدته الحكومة بشأن "الصناديق الخاصة" للوصل إلى رؤية نهائية بشأنه.



ــ يتوجه أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، غدا الأربعاء لمدينة الغردقة، للوقوف على المشكلات التى يواجهها قطاع السياحة بالمدينة، خاصة أنها واحدة من أهم المناطق السياحية فى مصر ، وستعمل اللجنة على تقديم الرؤى والحلول الفعلية للمعوقات السياحية، لتنشيط السياحة فى هذه المناطق، وفى مدينة الغردقة على وجه الخصوص، وستعد تقريرًا مفصلاً عن الزيارة، تمهيدًا لعرضه على المجلس لمناقشته.



وزراء وحكومة

ــ يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية ، ويناقش الاجتماع، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتقنين أوضاع الأراضي المتعدي عليها، وإعادتها للدولة ، كما يستعرض الاجتماع الملامح الرئيسية للتعديلات المقترحة على مشروع قانون المحال العامة، في إطار خطة الدولة لبذل المزيد من الجهود لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وإزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وانطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ووضع إطار تنظيمي يتفق مع إحكام القانون.



أحزاب وحركات ونقابات

ــ يترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، غدا الأربعاء، هيئة الدفاع عن "محامىّ مطاى" السبعة المحبوسين بتهمة إهانة القضاء، فى أثناء نظر إشكال وقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسهم.

وقال عز راشد، نقيب النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا: إن الإشكال ينظر أمام الدائرة الثانية جنوب بمحكمة جنايات المنيا، بحضور مجلس النقابة الفرعية، ويحيى التونى، أمين صندوق النقابة العامة، ومجدى سخى وكيل النقابة، إضافة لمحمد الكسار عضو المجلس عن المنيا.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، كانت قد قضت فى 9 أغسطس الماضى بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيا لـ8 محامين، والحبس 3 سنوات لمحامٍ واحد، وبراءة 13 آخرين، فى قضية اتهام 22 محاميا بإهانة القضاء، ومنع قاضٍ من أداء عمله فى قاعة محكمة مركز مطاى.



ــ ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فعاليات المؤتمر السنوى بعنوان "نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعى"، غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومين، بأحد فنادق القاهرة ، يهدف المؤتمر إلى الخروج بعدد من التوصيات الخاصة بتفعيل استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعى فى مصر، واقتراح سياسات فاعلة، بهدف إدماجها ضمن جدول أعمال الشركاء الاجتماعيين، وسيتناول المؤتمر استعراض أهم التجارب الدولية الناجحة لمؤسسات الحوار الاجتماعى، وكذلك آلياته المختلفة، والتى يمكن الاستفادة منها فى تطوير المؤسسات القائمة على الحوار الاجتماعي، لضمان فعاليتها واستدامتها ودعم بيئة عمل مواتية تهدف إلى تعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية.



ــ يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه المغلق غدا، الموقف من دراما رمضان، وطبيعة المحتوى الإعلامي في هذا الشهر الكريم، كما سيناقش الاجتماع استكمال تشكيل الهيئات التنفيذية للمجلس، وذلك بعد تشكيل عدد من اللجان وأبرزها "الشكاوى والقانونية والوكيلين والبث، كما سيناقش الاجتماع سيناقش تشكيل فريق عمل الموقع الخاص بالمجلس والشكاوى، وبيعة عمله ومتى يبدأ العمل.



ــ أعلن حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، عن تنظيم لقاء مفتوح مع محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بعد غد الأربعاء، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا بنقابة الصحفيين ، ويتحدث "عبد الحميد" عن محافظة القاهرة باعتبارها عنوان الحاضر والمستقبل، في حضور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء المجلس، لمناقشة سبل التعاون بين محافظة القاهرة والنقابة خلال الفترة المقبلة .



أخرى

ــ تُختتم، غدا الأربعاء، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، التى امتدت لمدة 4 أيام، برعاية الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، كان الأسبوع قد نُظِّم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وشهد الأسبوع مشاركة أكثر من 300 خبير عربى ودولى، إضافة إلى وفود الدول العربية المشاركة ، كما تطرق الأسبوع للقضايا التى تشغل بال المواطن العربى، إذ شملت الجلسات مختلف الموضوعات، بدءا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومواضيع الأمن والسلم، وشهد الأسبوع أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولى، لدعم تنفيذ التنمية المستدامة فى المنطقة، كما تم على هامشه عقد الاجتماع الأول للجنة العربية للتنمية المستدامة.



ــ يعقد مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس، ندوة عن الضريبة على القيمة المضافة وحلولها القضائية في فرنسا ومصر غدا الأربعاء، ويحاضر في الندوة ريبان كالين المحامى الدولة بفرنسا وأستاذ بالقسم بالفرنسى بجامعة القاهرة، وتستعرض الندوة الإشكاليات القانونية الخاصة بالضريبة المضافة.