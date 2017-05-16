عرض ميتين من الضحك على ميامي.. الخميس

يفتتح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو الحالي، العرض المسرحى "ميتين من الضحك" إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، وذلك فى الساعة الثامنة مساء على مسرح ميامى بوسط البلد.





قال أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدى التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن عرض "ميتين من الضحك" من ضمن مهرجان عروض الـ15 يومًا، وهو عرض كوميديا شبابية، ويستمر عرضه حتى حلول شهر رمضان.