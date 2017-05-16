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ثقافة وفنون
عرض ميتين من الضحك على ميامي.. الخميس
الثلاثاء 16 مايو 2017 05:26 م
عرض ميتين من الضحك
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عرض ميتين من الضحك
سلوى عثمان
يفتتح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو الحالي، العرض المسرحى "ميتين من الضحك" إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، وذلك فى الساعة الثامنة مساء على مسرح ميامى بوسط البلد.
قال أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدى التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن عرض "ميتين من الضحك" من ضمن مهرجان عروض الـ15 يومًا، وهو عرض كوميديا شبابية، ويستمر عرضه حتى حلول شهر رمضان.
"ميتين من الضحك" بطولة مونيا، أشرف فاروق، حسان العربى، رشا فؤاد، موسيقى شريف الوسيمى، غناء د. مونيا، ديكور أحمد حشيش، غزياء علا على، دراماتورج وإشعار حسين الصواف، استعراضات أمجد عبد العزيز، مخرج منفذ خالد يوسف، تأليف وإخراج فاطمة بيومى.
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