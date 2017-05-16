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بنـــوك
سعر الدولار مستقر عند 18.13 جنيه
الثلاثاء 16 مايو 2017 05:23 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبة محمد
أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم، أن متوسط سعر الدولار مستقر عند 18.1397 جنيه للبيع، و18.0376 جنيه للشراء، مقابل 18.1338 جنيه و18.0315 جنيه على الترتيب أمس الاثنين.
واستقر متوسط الدولار عند مستوى 18.13 جنيه للبيع و 18.03 جنيه للشراء منذ نهاية أبريل الماضي، مقابل تذبذبه بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي.
ويأتي استقرار متوسط الدولار نتيجة هدوء أسعاره بالبنوك خلال تعاملات اليوم، إذ سجل شراء الدولار لدى بنكي الأهلي، ومصر 17.95 جنيه و 18.05 جنيه للبيع.
وعرضت بنوك القاهرة والعربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و 18.10 للبيع.
وتتيح بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والمصرف المتحد شراء الدولار عند مستوى 18.05 جنيه، و18.15 للبيع.
ويعرض بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.23 جنيه، و 18.08 جنيه للشراء.
ورفع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدولار إلى 18.05 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع، مقابل 17.95 جنيه و18.05 جنيه على الترتيب صباح اليوم.
كما زاد سعر الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 18.10 جنيه للشراء مقابل 18.07 جنيه، ليعتبر بذلك أعلى سعر للشراء بينما استقر سعر البيع عند 18.17 جنيه.
وبدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيهاً، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضي.
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