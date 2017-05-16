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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 621 جنيهًا
الثلاثاء 16 مايو 2017 05:18 م
الذهب 111
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الذهب 111
عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء، انخفاضًا ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 621 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 622 ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 532 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، وﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 709 جنيهات، ﻣﻘﺎﺑﻞ 710 جنيهات للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍستقر ليسجل 4968 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، مقابل 4976، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1234 ﺩﻭﻻﺭًا، مقابل 1235 دولارًا، أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ واستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫب.
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