تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 621 جنيهًا

ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء، انخفاضًا ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 621 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 622 ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.









ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 532 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، وﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 709 جنيهات، ﻣﻘﺎﺑﻞ 710 جنيهات للجرام، ﺃﻣﺲ.



