وزيرة الاستثمار تزور السعودية غدا

الدكتورة سحر نصر



أحمد عاشور



قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للمال، إنها ستزور المملكة العربية السعودية غدا لحضور اجتماع مع البنك الإسلامي للتنمية وعقد مجموعات لقاءات مع المستثمرين السعوديين وعلي رأسهم الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.



جاء ذلك ردا علي تساؤلات للمال علي هامش التوقيع علي عقد تمويلي مع الوكالة الفرنسية بقيمة 100 مليون يورو لتطوير ترام الإسكندرية.



وأضافت الوزيرة أنها تتوقع تدفقات واسعة للاستثمار الأجنبي لمصر الفترة المقبلة خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد من مجلس النواب.