ماستركارد وإنجاز مصر يدعمان 5 مشروعات ناشئة

ماستركارد - مصر

المال ـ خاص:



أعلنت ماستركارد وإنجاز مصر، أسماء الفرق الخمسة الفائزة في برنامج "ماستركارد لرائدات الأعمال"، وهم "زيتونة" وهي منصة تضم مجموعة كبيرة من الملابس العصرية للمحجبات في مصر، "ويش فاينز" وهو التطبيق الإليكتروني الأول في مصر لانتقاء وإضافة الهدايا إلى قائمة الأمنيات للمناسبات المختلفة، "انتبرينيل" وهي شركة مجتمعية تهدف إلى مساعدة الفتيات لإطلاق مشاريعهن الريادية، "كارير 180" الذي يوفر برامج تأهيلية لتنمية مهارات اللاب حديثي التخرج، "قصقوصة" لإعادة تدوير القماش والجلد المهدر من المصانع.



يأتي ذلك بعد رحلة طويلة استغرقت 6 أشهر منذ إطلاق البرنامج لأول مرة، وستكتسب المشاركات مهارات الأعمال ودعم ثقتهن في قدراتهن من خلال البرنامج، وستحصل الفرق الخمسة الفائزة في المسابقة على الدعم المالي اللازم لبدء مشروعاتها من خلال رعاية ماستركارد لهذا البرنامج، هذا إلى جانب حصولهم على الاستشارات المالية والقانونية لتسجيل شركاتهم الناشئة بشكل رسمي .



قامت الشراكة المثمرة بين ماستركارد وإنجاز مصر بهدف تمكين رائدات الأعمال المصريات، وضمان حصولهن على فرص حقيقية لتنمية مهاراتهن والبدء في تحقيق أحلامهن، واستغرق البرنامج المكثف الذي شاركت فيه رائدات الأعمال الشابات ستة أشهر، حيث حصلت الفرق المشاركة على الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهن إلى مشروعات ناشئة ناجحة ومستدامة.



وقال تامر كاشف، مدير ماستركارد مصر: "إننا ندرك أهمية مساعدة رائدات الأعمال على تنفيذ أفكارهن، وكذلك أهمية تحقيق الشمول المالي للمرأة في مجال الأعمال، إنّ تشجيع المرأة على المشاركة الفعالة في تنمية المجتمعات المحلية لم يُعد فقط هدفاً اجتماعيا، ولكنه ضرورة اقتصادية مهمة للغاية، خاصة في الأسواق الناشئة، ولهذا السبب تسعى العديد من برامج ماستركارد حول العالم لدعم النساء والفتيات بكل السبل الممكنة.



وأضاف رفيق سامي، رئيس قطاع العمليات في إنجاز مصر: "إنّ هدفنا الرئيسي في إنجاز مصر يتمثل في تمكين رائدات الأعمال الشابات ودعمهن في تحقيق طموحاتهن في مجال الأعمال، من خلال مساعدتهن في توفير الاحتياجات المالية للمشروع وتحديد أهدافه.



وتركز إنجاز مصر أيضاً على تمكين رائدات الأعمال المصريات الشابات، وهو ما يتوافق تماما مع رؤية ماستركارد، شريكنا في هذا البرنامج الطموح، لقد تعاونا معا وتبادلنا الأفكار والرؤى وناقشنا الأهداف، وقضينا وقتاً طويلاً في تصميم هذا البرنامج ووضع معايير اختيار المشروعات المشاركة، وتدريب الشابات المشاركات، كما تطرقنا لكافة التفاصيل الخاصة بالمنافسة فترة احتضان الأعمال الفائزة، إننا نؤمن بأنّ كل الفرق المشاركة في هذا البرنامج هي فرق فائزة، حيث تمكنوا من اكتساب مهارات ومعلومات جديدة طوال مراحل البرنامج، لقد حصلت الفرق الخمس الفائزة على جوائز المسابقة نتيجة الجهد الصادق والعمل الجاد والالتزام، ولهذا اتقدم بالتهنئة لهم جميعاً على هذا الإنجاز! وأتقدم بالشكر مرة أخرى لشركة ماستركارد".



وفي يوم المنافسة النهائية لاختيار الفرق الفائزة، قامت الفرق المشاركة باستعراض أفكارها، وعرض تقرير عام عن الشركة المقترحة وخطط الأعمال الخاصة بها أمام لجنة التحكيم التي ضمت كل من: مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وشمال إفريقيا، داليا هلالي، نائب الرئيس التنفيذي لإنجاز مصر، محمد صادق- الشريك المؤسس والشريك في مؤسسة SME Partners، مصطفى حمدان- الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريسايكلوبيكيا، مي أيوب- شريك PwC Deals، شهيرة دياب- المؤسِسة والرئيس التنفيذي لشركة لابوار، مصطفى قرني- الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة INCA & CO. وبعد الكلمة التي ألقتها داليا إبراهيم- الرئيس التنفيذي لدار نشر نهضة مصر، والتقييم الدقيق للجنة التحكيم، تم منح التمويل المبدئي للفرق الخمسة الفائزة، بالإضافة لمشاركتهم في احتضان الأعمال ومدتها شهرين في مقر مؤسسة إنجاز مصر.



تعتبر ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA) شركة تكنولوجيا في مجال حلول الدفع العالمي، تقوم بإدارة أسرع نظام دفع في العالم يصل المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية في أكثر من 210 بلدان ومناطق. وتقوم منتجات وحلول ماستركارد بتسهيل الأنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر وإدارة الأعمال والإدارة المالية بكل سهولةٍ وأمانٍ وفعالية.