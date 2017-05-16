المالية تلغي عطاء سندات لأجل 7 سنوات للمرة الثانية على التوالي

وزارة المالية المصرية

هبة محمد:



ألغت وزارة المالية عطاء سندات أجل 7 سنوات أمس الإثنين، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد مغالاة البنوك في طلب فائدة مرتفعة، بينما قبلت نحو 310 ملايين جنيه لعطاء سندات أجل 3 سنوات من إجمالي مليار جنيه، كانت الوزارة طلبتها عند بداية تدشين الطرح.



ويطرح البنك المركزي لصالح وزارة المالية عطاء سندات خزانة حكومية يوم الإثنين من كل أسبوع لأجل 3، 5، 7، 10 سنوات، ويقوم "المركزي" بطرح عطاءين فقط لكل أسبوع، على أن يتم تدشين الأجلين الأخرين في الأسبوع الذي يليه.



وقدمت البنوك سيولة بقيمة 1.5 مليار جنيه لعطاء السندات أجل 3 سنوات، عبر 33 طلباً قبلت منها المالية 310 مليون جنيه من خلال 4 عروض فقط، وارتفع أعلى فائدة معروضة من البنوك إلى 21.9% مقابل 21.5% الأسبوع قبل الماضي، كما زادت أدنى فائدة معروضة إلى 17.34%، بدلاً من 17.17% في عطاء الأسبوع قبل الماضي.



وتشير بيانات وزارة المالية إلى اتجاهها تقليص حجم الطلبات المقبولة لسندات الخزانة طويلة الأجل، وذلك منذ 3 عطاءات متتالية، بينما رفعت حجم اقتراضها من أذون الخزانة قصيرة الأجل، ويعكس ذلك أنها تفضل هيكلة قروضها في الفترة الراهنة عبر التركيز على الاقتراض قصير الأجل بهدف خفض تحملها لعائد مرتفع لفترات طويلة.



كانت "المالية" قلصت اقتراضها عبر سندات الخزانة طويلة الأجل الأسبوع الماضى، واقترضت المالية حوالى 600 مليون جنيه فقط لأجل 5 و10 سنوات، بدلاً من 1.5 مليار جنيه كانت تستهدف الحصول عليها.