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إطلاق مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية الاجتماعية
الثلاثاء 16 مايو 2017 02:56 م
بنك “كريدي اجريكول – مصر
أخر الأخبار
بنك “كريدي اجريكول – مصر
محمد سالم:
أعلن العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر فرانسوا دريون عن تأسيس مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية الاجتماعية.
قال دريون، خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق عمليات البنك فى مصر، إن إنشاء المؤسسة يؤكد التزام مصرفه المستمر تجاه المجتمع المصري.
وتشارك المؤسسة في تنمية المجتمع، من خلال مبادرات تقوم بتنفيذها بنفسها أو من خلال شركاء متخصصين من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
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