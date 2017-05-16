آلام الظهر

أحمد صبرى



أكد الدكتور عادل عدوى، أستاذ جراحة العظام، ووزير الصحة السابق، أن الذين يعانون من الألم المزمن بالعظام على مستوى العالم يبلغ عددهم حوالى 1.5 مليار شخص، قائلا إن هناك حوالى 150 نوعا من الأدوية المسكنة على مستوى العالم.



وأكد الدكتور عدوى، فى تصريحات اليوم، أن 27% من المرضى على مستوى العالم يعانون من آلام مزمنة بالظهر، و15% يعانون من آلام الرقبة و34% يعانون من آلام الوجه والأسنان.



وقال إن آلام المفاصل المستمرة هي أحد الأعراض لمرض هشاشة العظام، والذى يعانى منه حوالى 30٪ من المصريين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، فى حين أن أكثر من 65٪ من المصريين فوق سن الستين يعانون من هشاشة العظام.



وتابع: من الممكن أن يصيب المرض جميع الفئات العمرية، وأن يصيب كلا الجنسين على الرغم من أنه أكثر انتشارا بين النساء عن الرجال، وتمثل الإناث 60% من الحالات المشخصة.



ويطلق كل من شركة إم إس دى للأدوية وعدد من جمعيات جراحة العظام حملة على السوشيال ميديا للتوعية بخطورة الأمراض ومواجهتها والوقاية منها فى المراحل العمرية المختلفة بعد غد الخميس.



وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأمراض التي يعانى مصابوها من آلام مزمنة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى وأمراض الروماتيزم وآلام أسفل الظهر وكيفية التعامل مع الآلام المُزمنة بالتزامن مع انطلاقها بالدول العربية.