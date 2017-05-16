EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
عدوى: 27% من المرضى عالميا يعانون من آلام مزمنة بالظهر
الثلاثاء 16 مايو 2017 02:53 م
آلام الظهر
أخر الأخبار
آلام الظهر
أحمد صبرى
أكد الدكتور عادل عدوى، أستاذ جراحة العظام، ووزير الصحة السابق، أن الذين يعانون من الألم المزمن بالعظام على مستوى العالم يبلغ عددهم حوالى 1.5 مليار شخص، قائلا إن هناك حوالى 150 نوعا من الأدوية المسكنة على مستوى العالم.
وأكد الدكتور عدوى، فى تصريحات اليوم، أن 27% من المرضى على مستوى العالم يعانون من آلام مزمنة بالظهر، و15% يعانون من آلام الرقبة و34% يعانون من آلام الوجه والأسنان.
وقال إن آلام المفاصل المستمرة هي أحد الأعراض لمرض هشاشة العظام، والذى يعانى منه حوالى 30٪ من المصريين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، فى حين أن أكثر من 65٪ من المصريين فوق سن الستين يعانون من هشاشة العظام.
وتابع: من الممكن أن يصيب المرض جميع الفئات العمرية، وأن يصيب كلا الجنسين على الرغم من أنه أكثر انتشارا بين النساء عن الرجال، وتمثل الإناث 60% من الحالات المشخصة.
ويطلق كل من شركة إم إس دى للأدوية وعدد من جمعيات جراحة العظام حملة على السوشيال ميديا للتوعية بخطورة الأمراض ومواجهتها والوقاية منها فى المراحل العمرية المختلفة بعد غد الخميس.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأمراض التي يعانى مصابوها من آلام مزمنة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى وأمراض الروماتيزم وآلام أسفل الظهر وكيفية التعامل مع الآلام المُزمنة بالتزامن مع انطلاقها بالدول العربية.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا