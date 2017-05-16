خبير دولي: مصر تعاني من ظاهرة التقزم

طلاب المرحلة الابتدائية

مدحت إسماعيل وهبة حامد:



قال روسلان يميتسوف، رئيس برامج دولي لشبكات الأمان الاجتماعي، إن مصر تعد إحدى الدول التى تعاني من ظاهرة قصر القامة "التقزم"، لافتا إلي أن تنفيذ برامج الدعم النقدي، ومنها كرامة وتكافل، أحد العوامل التى تساعد علي حل مشكلة التغذية والناتج عنها ظاهرة التقزم.



وأضاف خلال كلمته في موتمر "نحو حماية اجتماعية شاملة الذي نظمته وزارة التضامن، أن مشكة سوء التغذية تأثر سلبا علي التنمية الاقتصادية، لافتا إلي أن الشخص الذي يعاني من سوء تغذية ينخفض إنتاجه بنِسَب متفاوتة.



وتابع روسلان أن برامج الدعم النقدي هي بمثابة عامل قوي في الأمان الغذائي، إذ إن الأسر تستطيع من خلال ذلك الدعم شراء طعام صحي متكامل.