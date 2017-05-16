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استثمار
المال تنشر النص النهائي لقانون الاستثمار
الثلاثاء 16 مايو 2017 02:12 م
البرلمان المصري 2015
أخر الأخبار
البرلمان 2015
أحمد عاشور
حصلت "المال" علي النسخة النهائية لقانون الاستثمار الذي وافق عليه مجلس النواب منذ أيام، والذي أعاد العمل بالمناطق الحرة وأقر حوافز استثمارية للمشروعات تسمح للمستثمر باسترداد مابين 50 و30% من التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لضوابط محددة.
وتعمل وزارة الاستثمار حاليا علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرار.
للاطلاع على القانون اضغط هنا ..
p1.pdf
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p2.pdf
استثمار
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