مليار دولار حصيلة بنك كريدي أجريكول من التعويم

بنك كريدى أجريكول

محمد سالم:



كشف فرانسوا دريون، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول - مصر، عن نجاح مصرفه فى جذب حصيلة من العملات الأجنبية، بقيمة مليار دولار خلال الشهور الـ6 الماضية منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى.



أشار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق عملياته فى السوق المحلية، إلى أن تحرير الجنيه يعد من أهم القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها لإصلاح بيئة الأعمال.