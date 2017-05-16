كريدي أجريكول يستهلك الشريحة الأولى من قرض مساند بـ10 ملايين دولار

بنك “كريدي اجريكول – مصر

محمد سالم:



كشف بنك كريدى أجريكول - مصر عن صرف 10 ملايين دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض المساند الذى حصل على موافقة المجموعة الأم بشأنه نهاية العام الماضى.



وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 10 سنوات، على انطلاق عملياته فى السوق المحلية إلى أن الشريحة تم الحصول عليها بالكامل خلال شهر أبريل الماضى، ويتبقى 20 مليون دولار سيتم استهلاكها قبل نهاية يونيو المقبل، لافتا إلى أنه سيتم الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار خلال الشهر الجارى.

