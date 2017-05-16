برلماني: جولات السيسي تؤكد أن الصعيد خرج من بؤرة إهمال الدولة

ياسمين فواز:

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن جولات الرئيس السيسي وافتتاحه للمشروعات في قنا سوهاج تؤكد أن الصعيد خرج من بؤرة إهمال الدولة، وذلك بعد غياب عشرات السنين لدور الدولة في تنمية الصعيد.

وقال عبد العزيز في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس السيسي بارقة أمل كبير خاصة بعد توجهات الحكومة بإنشاء مناطق تنموية في كل محافظات الصعيد، وكانت البداية ببناء مناطق صناعية سواء باستثمارات مصرية أو أجنبية مثل مصانع سامسونج أو مصانع الحديد والأسمنت.

وأشار عضو المصريين الأحرار إلى أن شركة تنمية الريف المصري المنوط بها استزراع مليون ونصف فدان ركزت على محافظات الصعيد، خاصة التي لها ظهير صحراوي، مؤكدا أن الدولة تعاملت علي إيجاد بنية تحتية قوية من طرق ممتددة من القاهرة إلي أسوان وإنشاء كباري علوية تربط المناطق الغربية بالمناطق الشرقية التي يفصلها نهر النيل.

وأضاف عبد العزيز أن محافظات الوجه القبلي الأشد فقرا؛ بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة لمحافظات الصعيد، وعدم وجود أي خطط تنموية به منذ أكثر من 30 عاما مضت، مشيرا إلى أن الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانت آخر عهد التنمية في الصعيد.