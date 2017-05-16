والى: عدد كبير من المواطنين لا يمتلكون مستندات شخصية مهمة

غادة والي 4458



مدحت إسماعيل وهبة حامد



طلبت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، الأسر المصرية بتحديث بياناتهم، لسهولة الاستفادة من برامج الدعم النقدي حال انطباق الشروط عليهم، موضحة أن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يمتلكون شهادات لعقد الزواج أو الطلاق أو ميلاد لأبنائهم.



وأضافت في كلمتها خلال موتمر الاحتفال ببرنامج كرامة وتكافل في عامه الثاني: "عند إطلاق برنامج كرامة وتكافل اكتشف أنه ليس لدي صورة من عقد زواجي، وذلك دليل علي أهمية البيانات"، موضحة أن الوزارة لديها بيانات كاملة عن 13 مليون مواطن، كانوا قد تقدموا ببياناتهم للوزارة للحصول علي دعم نقدي.



يشار إلي أن برنامج كرامة وتكافل يشترط توفير صورة من عقد الزواج، وبعض الأوراق التي تؤكد عدم امتلاك الأسرة لسيارات أو حيازة زراعية.

