EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
والى: عدد كبير من المواطنين لا يمتلكون مستندات شخصية مهمة
الثلاثاء 16 مايو 2017 01:24 م
غادة والي 55669
أخر الأخبار
غادة والي 4458
مدحت إسماعيل وهبة حامد
طلبت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، الأسر المصرية بتحديث بياناتهم، لسهولة الاستفادة من برامج الدعم النقدي حال انطباق الشروط عليهم، موضحة أن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يمتلكون شهادات لعقد الزواج أو الطلاق أو ميلاد لأبنائهم.
وأضافت في كلمتها خلال موتمر الاحتفال ببرنامج كرامة وتكافل في عامه الثاني: "عند إطلاق برنامج كرامة وتكافل اكتشف أنه ليس لدي صورة من عقد زواجي، وذلك دليل علي أهمية البيانات"، موضحة أن الوزارة لديها بيانات كاملة عن 13 مليون مواطن، كانوا قد تقدموا ببياناتهم للوزارة للحصول علي دعم نقدي.
يشار إلي أن برنامج كرامة وتكافل يشترط توفير صورة من عقد الزواج، وبعض الأوراق التي تؤكد عدم امتلاك الأسرة لسيارات أو حيازة زراعية.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا