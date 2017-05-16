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سيـــاســة
السيسي يتسلم رسالة من الرئيس البوروندي
الثلاثاء 16 مايو 2017 01:20 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الفريق إيلديفونس هاباروريما، رئيس الديوان العسكرى بالرئاسة البوروندية، وحضر المقابلة سامح شكرى وزير الخارجية والسفير البوروندى بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق هاباروريما نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس البوروندى بيير نكورونزيزا، وسلم الرئيس رسالة منه تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.
وأكد المبعوث البوروندى خلال اللقاء قوة العلاقات التي تجمع بين البلدين، مثمناً في هذا الصدد موقف مصر الداعم لبوروندى في مختلف المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الأفريقي، معرباً عن حرص بلاده على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون المشترك، فضلاً عن التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء القضايا الدولية والإقليمية خاصة المتعلقة بالقارة الأفريقية لما فيه صالح دول وشعوب القارة.
وأضاف السفير يوسف، أن الرئيس رحب بالضيف البوروندى وطلب نقل تحياته إلى الرئيس نكورونزيزا، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتشاور مع بوروندى من أجل العمل على تنمية أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، في إطار تعظيم الاستفادة من قدرات الدول الأفريقية وإمكاناتها لتحقيق التنمية والرخاء لكل شعوب دول القارة.
كما أكد ترحيب مصر بالجهود الرامية لدفع الحوار الوطنى في البوروندى بهدف التوصل إلى اتفاق سياسى شامل يضمن تحقيق الاستقرار ويلبى طموحات الشعب البوروندى في التنمية والتقدم.
سيـــاســة
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