EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أوراسكوم القابضة للتنمية تقلص خسائرها بـ61%
الثلاثاء 16 مايو 2017 01:05 م
أوراسكوم للفنادق والتنمية
أخر الأخبار
أوراسكوم للفنادق والتنمية
رجب عزالدين
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية تقلص خسائرها بنسبة 61% خلال الربع الأول من عام 2017.
وسجلت الشركة خسائر بقيمة 12.4 مليون فرنك سويسري خلال الـ3 أشهر المنتهية مارس 2017، مقابل خسائر بلغت 31.9 مليون فرنك في الفترة المقارنة من 2016.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 52.5 مليون فرنك، مقابل إيرادات بقيمة 61.18 مليون فرنك خلال الفترة المقارنة من 2016.
وارتفعت معدلات الإشغال بفنادق الشركة فى الجونة وطابا والفيوم خلال الربع المذكور بدرجات مختلفة، وقالت الشركة إن تطوير الأداء التشغيلى لجميع مشروعاتها فى مصر وسلطنة عمان أسهم بشكل كبير فى تقليص الخسائر، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.
وسجلت الشركة خسائر بقيمة 243.8 مليون فرنك خلال 2016، مقابل خسائر بلغت 22.5 مليون فرنك في 2015.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا