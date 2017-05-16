الشرق الأوسط للزجاج تخطر البورصة بخسائرها من التعويم

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إن قرار تعويم الجنيه كان له تأثير سلبى على نتائج الأعمال المنتهية 31 ديسمبر الماضى.



وأضافت فى بيان ردا على استفسارات البورصة "بلغ صافى الخسائر قبل الضرائب للقوائم المالية المجمعة مبلغ 673.6 مليون جنيه، وقد بلغ أثر التغيير الناتج عن تحرير سعر الصرف فى قائمة الدخل المجمعة صافى خسائر بمبلغ 544.1 مليون جنيه".



أما بالنسبة للقوائم المستقلة فقد بلغ صافى الخسائر قبل الضرائب مبلغ 82.6 مليون جنيه وقد بلغ أثر التغيير الناتج عن تحرير سعر الصرف فى قائمة الدخل المستقلة صافى خسائر بمبلغ 20.9 مليون جنيه وفقا للبيان.



وأرسلت إدارة البورصة المصرية، فى 30 يناير الماضى، خطابًا معممًا لكل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، للاستفسار عن مدى تأثير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركات.



وتتوالى على إدارة البورصة، منذ ذلك التاريخ بيانات وإفصاحات الشركات بخصوص التأثير السلبى والإيجابى، وحجمه وأثره على القوائم المالية.



ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل، أكثر من 270، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفًا و100 ألف مستثمر.