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بنـــوك
البنك الدولي: مستعدون لدعم مصر طالما هناك سعي للتغيير
الثلاثاء 16 مايو 2017 12:28 م
البنك الدولى
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البنك الدولى
مدحت إسماعيل وهبة حامد:
قال ستين لاو جورجنسن، مدير الحماية الاجتماعية والعمل في البنك الدولي، إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تغيرًا ملموس في أوضاع مصر والمصريين، وأن البنك على استعداد دعم مصر بشكل أكبر طالما أن الشعب والحكومة يسعيان للتغيير، معتبرًا أن الأوضاع العامة تحسنت بشكل واضح، وأن الحكومة المصرية نجحت في التوصل إلى العديد من الفئات في أوقات مناسبة.
وأضاف جورجنسن خلال مؤتمر "نحو حماية اجتماعية أفضل"، الذي نظم اليوم الثلاثاء، تحت رعاية شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحضور كل من غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ودكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "نحن لا نقول إننا استطعنا كبنك دولي تغيير حياة الناس، وإنما استطاعت الحكومة المصرية الوصول إلى كافة شراح المجتمع والعمل على تحسين أوضاعهم وهو ما ظهر بوضوح خلال الـ3 سنوات الأخيرة".
وأشار إلى أن البنك الدولي لديه النظم السليمة للرقابة التي تمكنه من متابعة أداء لحكومات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لا تهدأ؛ لأنها تريد أن تحقق المزيد من النتائج بما ينعكس بشكل إيجاي على حياة المواطنين.
ولفت إلى أن هناك سعيا لنقل الناس من مرحلة الفقر إلى مرحلة الإنتاج، للوصول إلى تخطيط أفضل فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وأنه من الممكن الوصول إلى نتائج جيدة إذا ما استخدمت قواعد البيانات بشكل أفضل.
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