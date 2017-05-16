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بورصة وشركات
المصرية لخدمات النقل تعلن عن توزيع نقدى على قسطين
الثلاثاء 16 مايو 2017 12:15 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" عن توزيع نقدى بقيمة 70 قرشا للسهم، يتم صرفه على قسطين.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "سيتم توزيع الكوبون رقم 9 على قسطين الأول قيمته 0.35 جنيه مصرى للسهم، ويتم صرفه اعتبارا من 22 يونيو المقبل، والقسط الثانى قيمته 0.35جنيه مصرى للسهم، ويتم صرفه اعتبارا من 31 أكتوبر".
ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 19 يونيو.
وارتفعت أرباح الشركة خلال 2016 إلى 58.7 مليون جنيه، بزيادة 488.8%، مقابل أرباح 9.97 مليون جنيه في عام 2015.
ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعاً على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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