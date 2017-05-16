البورصة تنهي دورة جديدة من ستوك رايدرز

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



أنهت إداراة البورصة فعاليات الدورة التعليمية لمحاكاة البورصة المصرية، والمعروفة بـ"ستوك رايدرز"، والتي تمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالي.



وكان ممثلو وزارة الشباب في 24 محافظة قد اجتازوا شهر مارس الماضي دورة مكثفة لأساسيات الاستثمار في الاسواق المالية، حيث تمكنوا من تأهيل عدد من المتدربين للمنافسة في الدورة العملية لمحاكاة البورصة عبر موقع "ستوك رايدرز" في الفترة الممتدة من منتصف شهر ابريل الماضي وحتى 11 مايو الجاري بمشاركة 21 فريق من مختلف المحافظات.



من جهته، قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية ان برنامج محاكاة البورصة "ستوك رايدرز" ساهم بشكل فعال خلال الفترة الاخيرة في نشر ثقافة الاستثمار بين كافة اطياف المجتمع وبخاصة الشباب الامر الي ينعكس إيجاباً على كفاءة السوق والاقتصاد الوطني.



يشار إلى أن برنامج محاكاة البورصة على الانترنت "ستوك رايدرز" تم تدشينه للمرة الاولي في شهر نوفمبر عام 2000، وتم تطويره أكثر من مرة حتى وصل للنسخة الحالية التي تم تطويرها عام 2015، كما تم طرح نسخة خاصة بطلبة المدارس بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم عامي 2011 و2012 شارك خلالها حوالي 110 مدرسة من 10 محافظات بفاعليات تلك النسخة.



وفي العام 2014 تم التعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة والمعهد المصرفي المصري لتنظيم فعاليات سنوية خاصة بمراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.