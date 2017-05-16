كيان – إيجيبت تستعد لطرح ليون نهاية مايو

تسليم "أتيكا" بالنصف الثاني وافتتاح مركز صيانة أبو رواش



شريف عيسى:



تستعد كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل العلامة الإسبانية «سيات» فى مصر، لطرح النسخة المعدلة من طراز «ليون Face Lift» نهاية مايو الجارى.



وكشفت نهى المليجى، رئيس قطاع «سيات» بالشركة، عن طرح «ليون» الجديدة، بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب الحجز على «أتيكا» الجديدة كليا، والمنتمية إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» يأتى ضمن خطة «كيان إيجيبت» لتعزيز مكانتها فى السوق المحلية، عبر دفع حركة مبيعاتها، بما يمكنها من زيادة حصتها السوقة.



ومن المقرر بدء تسليم الدفعة الأولى من «سيات أتيكا» بداية النصف الأول من العام الجارى، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها فى كل من إسبانيا وألمانيا، والمملكة المتحدة، وغيرها من الأسواق التى تعد من الأسواق المهمة والرئيسية للعلامة التجارية.



وأكدت وجود مفاوضات جادة حاليا مع وكيل «سيات» للتوسع فى الدلتا، بالتزامن مع طرح الطرازات الجديدة، عبر دمج موزعين جدد للعلامة التجارية، مشيرة إلى استمرار مساعى تدشين مركز الخدمة المتكامل لـ «سيات» بمنطقة أبو رواش بالجيزة، والمقرر افتتاحه رسميا بنهاية العام المقبل.



كان رجل الأعمال كريم نجار، المساهم الرئيسى فى «كيان» للتجارة والاستثمار، قد أعلن فى وقت سابق - فى تصريحات لـ«المال» - عن افتتاح المرحلة الأولى من مركز «سيات» المتكامل، والذى يضم صالة العرض الرئيسية، والإدارة، كاشفاً عن الإستثمارات الإجمالية للمركز، والتى تقدر بحوالى 90 مليون جنيه.



ووفقاً للتقارير الصادرة عن «ليون» المحسنه، فإن المصنع الإسبانى اعتمد على التكنولوجيا والتصميم الرياضى فى إحداث طفرة فى تصميمها، بما يمكن «ليون» من استمرارها فى تصدر طرازات سيات الأكثر مبيعا على الساحة العالمية.



وطرح الجيل الثالث الجديد كليا من «سيات ليون» للمرة الأولى خلال فاعليات معرض باريس الدولى للسيارات، والذى انطلقت فاعلياته خلال عام 2012.



ويقول الدكتور ماتياس رابى، نائب رئيس قسم الأبحاث والتطوير للعلامة التجارية: «إن »ليون« الجديدة تستهدف الاستمرار فى قصة نجاح هذا الطراز، والذى يعد من أهم دعائم «سيات»، بالاعتماد على إحداث طفرة فى الوسائط المتعددة، والاتصال، والملاحة، وأنظمة المساعدة على القيادة، إلى جانب تعزيز تكنولوجيا السلامة التى تظهر حاليا فى طراز "أتيكا" والذى انضم حديثا لعائلة «سيات».